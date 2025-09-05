Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros a Colombia

El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada de vacunación la próxima semana en el Estadio Nacional. (Cortesía )

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para aquellas personas que viajarán a Colombia en setiembre y octubre.

LEA MÁS: MEP y Ministerio de Salud sacan la faja contra estudiantes que fumen con vapeador, ¡las consecuencias son fuertes!

La vacunación se realizará el jueves 11 y viernes 12 de setiembre en el Estadio Nacional, en un horario de 8:00 a. m. a mediodía.

Si usted necesita vacunarse contra la fiebre amarilla antes de su viaje, los pasos son sencillos. Esté atento el lunes 8 de setiembre a partir de las 2:00 p.m., porque se habilitarán las citas.

Por medio de este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, usted puede solicitar su espacio, pero debe hacerlo antes de que se agoten.

Salud informó que se habilitarán 300 citas para cada día.

Los viajeros a Colombia que tengan un tiquete aéreo comprado pueden solicitar su cita a través del Ministerio de Salud. (Canva/Canva)

LEA MÁS: ¿Se prohibirá el uso de celulares dentro de las clases? Esto dice el MEP

Además, el ministerio advirtió que solo se aceptarán a personas que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 15 de agosto. Es decir, los viajeros que hayan comprado su tiquete después de esta fecha, no podrán ser vacunados, sino que tendrán que esperar hasta que sea su turno.

Esta vacuna le protegerá en su viaje a Colombia, pues la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos infectados.

Dicha enfermedad genera síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

LEA MÁS: Diputados que analizan levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves ya tomaron una decisión