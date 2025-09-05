Nacional

Salud anuncia nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros a Colombia

El lunes se habilitarán las citas para la nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla

Por Ingrid Hidalgo
Tres personas alrededor de una mesa. Una de ellas, un hombre de camisa azul, con barba, inyecta a una mujer sentada en una silla, que viste blusa roja y pantalón gris. Es de pelo oscuro. Otra mujer de pelo corto, negro, está sentada a la mesa, que está con implementos para vacunar, como hieleras para vacunas.
El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada de vacunación la próxima semana en el Estadio Nacional. (Cortesía )

El Ministerio de Salud anunció una nueva jornada de vacunación contra la fiebre amarilla para aquellas personas que viajarán a Colombia en setiembre y octubre.

La vacunación se realizará el jueves 11 y viernes 12 de setiembre en el Estadio Nacional, en un horario de 8:00 a. m. a mediodía.

Si usted necesita vacunarse contra la fiebre amarilla antes de su viaje, los pasos son sencillos. Esté atento el lunes 8 de setiembre a partir de las 2:00 p.m., porque se habilitarán las citas.

Por medio de este enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/citas/citas.html, usted puede solicitar su espacio, pero debe hacerlo antes de que se agoten.

Salud informó que se habilitarán 300 citas para cada día.

Farmacias y hospitales privados ya cuentan con nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Los viajeros a Colombia que tengan un tiquete aéreo comprado pueden solicitar su cita a través del Ministerio de Salud. (Canva/Canva)

Además, el ministerio advirtió que solo se aceptarán a personas que hayan adquirido su boleto aéreo antes del 15 de agosto. Es decir, los viajeros que hayan comprado su tiquete después de esta fecha, no podrán ser vacunados, sino que tendrán que esperar hasta que sea su turno.

Esta vacuna le protegerá en su viaje a Colombia, pues la fiebre amarilla es transmitida por mosquitos infectados.

Dicha enfermedad genera síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas, vómitos y más.

