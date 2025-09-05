Diputados que analizan levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves ya tomaron una decisión

Los diputados de la comisión especial sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves tomaron una decisión este viernes 5 de setiembre. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los diputados de la comisión que discute el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, ya tomaron una decisión este viernes 5 de setiembre.

Rocío Alfaro, Andrea Álvarez y Daniel Vargas se presentaron la mañana de este viernes para dar sus conclusiones sobre las intervenciones de Chaves y Rodríguez Vives, así como el expediente judicial con el que se les investiga al mandatario y al ministro.

Tras dar sus criterios, las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio recomendaron levantarle el fuero al mandatario, mientras que el legislador oficialista lo rechazó.

La legisladora Alfaro señaló que era importante verificar que no haya una persecución política, sino una posibilidad de que hubo un delito de concusión, por el que se les investiga al presidente y al jerarca de Cultura.

Recordemos que a Chaves se le indaga por, presuntamente, presionar a Christian Bulgarelli para que le girara $32 mil a Federico Cruz, parte del dinero que había sido otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, la diputada Álvarez, quien es presidenta de esta comisión, indicó que hay suficientes elementos de prueba para justificar el levantamiento del fuero de Chaves.

Ella no consideró que hubiera persecución política contra el mandatario. Alfaro también estuvo de acuerdo.

Por su parte, el diputado Vargas rechazó que haya suficientes pruebas para que le levanten la inmunidad al mandatario y al jerarca.

Ahora, la comisión tiene tiempo hasta el lunes 8 de setiembre para presentar el informe correspondiente sobre la recomendación.

Dicha recomendación de los diputados será trasladada al plenario para que se vote de forma definitiva si levantar o no el fuero tanto al presidente como al ministro.

Cabe mencionar que Rodríguez Vives anunció la semana pasada su renuncia a la inmunidad para enfrentar la acusación por el presunto delito que la Fiscalía investiga.

