BCR envió un importante mensaje a los usuarios de uno de sus principales servicios

El Banco de Costa Rica (BCR) hizo un importante recordatorio para todos sus clientes de uno de sus servicios.

La entidad bancaria informó que, con el propósito de ofrecer a sus afiliados una buena experiencia, BCR Operadora de Pensiones recuerda que a través de sus canales digitales es posible realizar distintas gestiones sin necesidad de ir personalmente a una plataforma de atención.

El Banco de Costa Rica (BCR) envió un mensaje a los pensionados. (Rafael Pacheco)

“Desde el sitio web oficial de la operadora se pone a disposición la posibilidad de que los afiliados puedan: consultar saldos y movimientos, solicitar estados de cuenta, constancias, actualizar datos o beneficiarios, solicitar el retiro del FCL, consultar fecha del quinquenio, abrir un Fondo Voluntario, entre muchas otras transacciones.

“Además de las constancias y desde el mismo sitio web, el afiliado puede utilizar la calculadora de pensión, esta herramienta permite a cualquier persona conocer cuánto debe aportar mensualmente en un Fondo Voluntario para obtener la pensión proyectada individualmente y calcular el monto al que podría aspirar”, informó el BCR.

A través de estos medios también es posible realizar algunas de las gestiones que se encuentran en la página web BCR Pensiones, además, podrán actualizar sus datos, realizar aportes al Fondo Voluntario y generar su estado de cuenta.

“Para contar con la aplicación, el afiliado puede descargarla desde la tienda web oficial de aplicaciones de su preferencia: Android o iOS. El ingreso a la aplicación y a la oficina virtual del Banco de Costa Rica se realiza con los mismos accesos (usuario personalizado y contraseña) que el afiliado tiene registrados en los canales digitales del BCR.

Haga los trámites que necesita desde su casa. (Canva)

“En la misma página web de la Operadora se pueden solicitar citas virtuales. De esta manera y a través de la plataforma en línea, los ejecutivos brindan la atención que la persona requiere, sin necesidad de desplazarse a una oficina de la entidad”, agregó el banco.

Otros canales de atención no presencial de la operadora son el correo electrónico bcrpensiones@bancobcr.com y el WhatsApp 2211-1135, opción 5.

Tome en cuenta que la operadora de Pensiones del BCR nunca solicitará, por ningún medio, datos confidenciales para realizar gestiones; tampoco enviará por mensajes o correo electrónico enlaces para acceder a páginas adicionales.