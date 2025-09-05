MEP y Ministerio de Salud sacan la faja contra estudiantes que fumen con vapeador, ¡las consecuencias son fuertes!

Los ministerios de Salud y el de Educación está verdaderamente asustados por los problemas de salud pública que está provocando el vapeo.

¿Usted vapea y estudia? Tiene que informarse bien porque le van a quitar muchísimos puntos de la nota de conducta (JOEL SAGET/AFP)

El Ministerio de Educación advierte que en los centros educativos se socarán la faja; entre las medidas actuales se incluye la obligación de revisar bolsos, mochilas y objetos similares al ingreso y permanencia de estudiantes en los centros educativos.

Estudio revela más de 50 sustancias dañinas en vapeadores

Asimismo, se proponen cambios en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, incorporando el vapeo dentro de las faltas graves, lo que significará una rebaja de 20 puntos en la nota de conducta, en comparación con la sanción anterior que oscilaba entre 11 y 19 puntos.

“El sistema educativo no puede ser indiferente ante un problema que afecta directamente la salud y el futuro de nuestra juventud. Por eso reforzamos la prevención, la educación y también las sanciones cuando corresponda”, afirmó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.

Uno de cada 7 jóvenes está vapeando en el país, una cifra que alarma a las autoridades de Salud y Educación. (Shutterstock)

Cuando el Ministerio de Salud confirmó los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que aseguran se han atendido más de 42 mil personas en lo que va del año por problemas relacionados con el vapeo, en verdad que se espantó profundamente porque eso signfica que, hasta el último día de agosto pasado, se atendieron 173 personas diariamente relacionadas con problemas de salud por el uso de vapeadores.

Salud mantiene todas sus alarmas encendidas luego de la presentación de los resultados de investigaciones recientes hechas por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

Los resultados de una encuesta nacional aplicada a jóvenes de entre 15 y 19 años, los cuales confirmaron que un 12% de los encuestados utilizó cigarrillos, tabaco o vapeadores en los últimos 30 días. Asimismo, uno de cada cinco estudiantes confirmó su deseo de reducir el consumo del vapeador.

“Me preocupa demasiado esta situación, ya que del 2021 al 2025 se ha dado un alarmante incremento en el uso de vapeadores: su consumo se ha triplicado, pasando de un 4% a un 13%, es decir, 1 de cada 7 jóvenes utilizan vapeadores. Necesitamos unirnos y frenar esta situación, porque estos dispositivos son sumamente dañinos para la salud”, dice la ministra de Salud, Mary Munive.

El nivel de nicotina en algunos casos sobrepasa hasta tres veces el valor máximo permitido en otros países. (Shutterstock)

El INCIENSA realizó análisis de laboratorio a varias muestras de líquidos de vapeadores disponibles en el mercado nacional, en los que se determinó que el nivel de nicotina en algunos casos sobrepasa hasta tres veces el valor máximo permitido en otros países.

Se identificaron sustancias tóxicas capaces de causar irritación en la piel, afectación ocular, somnolencia e incluso daños a órganos internos por inhalación continua.