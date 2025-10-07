Melissa Durán y periodista de Monumental quedaron varadas en Nicaragua

Melissa Durán contó todo lo que tuvo que vivir para regresar a Costa Rica. (Redes/Instagram)

La presentadora Melissa Durán y Fede Cruz, directora de Noticias Monumental, vivieron momentos de angustia luego de quedar varadas en el aeropuerto de Managua, Nicaragua, situación que compartieron con sus seguidores para explicar las dificultades que enfrentaron.

“Nos cambiaron el vuelo tres veces, ya estamos agotadas. Ni en Europa visitamos tantos países, nos reímos para no llorar”, contó Durán, periodista de Noticias Repretel.

Melissa Durán, Fede Cruz y Daniel Murillo.

Fede Cruz detalló que ya han viajado por varios países como Argentina, Uruguay, El Salvador y Nicaragua, pero nunca habían vivido una experiencia como esta.

El problema comenzó cuando regresaban de Bogotá, Colombia, hacia Costa Rica, pues su vuelo fue cancelado después de que un rayo impactara el avión, que tuvo que ser reparado. Cuando finalmente subieron a otra aeronave, la neblina en Costa Rica obligó al avión a desviarse hacia Managua, Nicaragua.

“La mayoría de pasajeros se ha movilizado a hoteles cercanos, pero quienes no tenemos vacuna contra la fiebre amarilla nos están pidiendo un permiso especial para salir, ya que es un requisito en Nicaragua”, explicó Durán.

La periodista también confesó la ansiedad por volver a Costa Rica para reunirse con su pequeña hija, quien la extraña bastante.

Este medio intentó comunicarse con Durán para conocer más detalles, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.