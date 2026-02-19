El periodista, el amigo y la persona: Everardo Herrera habla de Ignacio Santos tras 40 años de amistad

Ignacio Santos dejó Telenoticias tras 28 años de ser su director. (Rafael Pacheco Granados)

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias, tras casi tres décadas al frente del noticiero y más de cuatro décadas de ejercicio periodístico, ha generado una ola de reacciones cargadas de memoria, afecto y reconocimiento.

Una de las voces que aporta mayor profundidad a este momento es la de Everardo Herrera Soto, quien compartió con Santos una amistad forjada desde los inicios de sus carreras.

A “la garganta llena de fútbol” nos lo topamos en la inauguración de la tienda Pierre Cardin, en barrio Tournon y nos contó que ambos ingresaron el mismo día, el 1º de diciembre de 1983, a la redacción de La Nación donde se conocieron e inició su amistad.

Desde entonces, entre cafés, conversaciones cotidianas y largas jornadas de trabajo, se consolidó una relación marcada por el respeto intelectual y humano.

Herrera recuerda que, incluso en aquellos primeros años, Ignacio ya dejaba ver los rasgos que lo definirían con el tiempo.

“Durante el tiempo que estuvimos ahí logré una buena amistad. Ignacio ya mostraba los pilares, de verdad, del Ignacio intelectual, con una gran facilidad para escribir. Compartíamos, tomábamos café, algunas veces en la soda, platicábamos. Eso nos permitió cosechar una amistad que se extiende hasta hoy”, contó.

Everardo Herrera Soto tiene también más de 40 años de carrera periodística. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El camino profesional los volvió a juntar tras el Mundial de Estados Unidos 1994 cuando Santos invitó a Herrera a formar parte del noticiero NC4, un proyecto informativo que buscaba innovar en la televisión nacional.

Andaban un carro igual

Más adelante, Ignacio Santos pasó a trabajar a Teletica, donde se consolidó como una figura clave del periodismo costarricense, combinando liderazgo, criterio editorial y calidez personal.

A canal 7 llegó en 1998 para hacerse cargo de Telenoticias junto a Pilar Cisneros.

Para Herrera, el legado de don Ignacio no se explica solo por la jerarquía del cargo, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, sin dejar que el poder lo distanciara de los demás.

“La gente en ciertos puestos de poder asume una investidura y normalmente están por ellos mismos. Como se dice popularmente, se agrandan. Yo vi a Ignacio Santos como el mismo amigo con el que compartíamos, que me hablaba de sus historias viniendo de Cuba, en la redacción vieja de La Nación, y luego lo que fuimos pasando. Recuerdo, por ejemplo, que tenía un carro, un Chevy 500 —yo también tuve un Chevy, un carrito pick-up que lo trajo una compañía aquí— y no me iba nada bien con ese carro. Tenía un problema porque en aquel momento no manejaba estándar y se me apagaba. Ignacio tuvo uno, creo que como color gris, también", recordó.

Le tendió la mano

Uno de los recuerdos más significativos que comparte el periodista deportivo con el exdirector de Telenoticias tiene que ver con un episodio fuera del foco mediático, pues recordó que una vez lo ayudó en un conflicto legal derivado de una lucha comunal por temas ambientales en su natal San Rafael de Alajuela.

Según contó, sin que se lo pidiera, el también abogado intervino para mediar, buscar soluciones y lograr que se retiraran las denuncias no solo a título personal, sino en favor de toda la comunidad involucrada.

Ignacio Santos y Pilar Cisneros estuvieron juntos en NC4 donde Rodolfo González, hoy nuevo director de Telenoticias, también era reportero. (redes sociales /Facebook)

Desde una mirada más amplia, Herrera interpreta la salida de Santos como una estación natural en el viaje de la vida. Tras una carrera absorbente considera que se le llegó el momento de priorizar su salud, la paz espiritual y los espacios personales.

“Uno tiene que aceptar las etapas de la vida. Y a partir de ahí crecer espiritual e intelectualmente, en el sentido de que la vida está hecha de escalas, de estaciones, como un viaje. Entonces hay momentos. La estación de Ignacio Santos fue muy larga, el recorrido fue muy largo, durante 28 años en el canal, pero llega el momento para él”, mencionó.

Ignacio Santos dejó Teletica esta semana. (Ignacio Santos /Ignacio Santos)

Como cierre, Herrera considera que Ignacio inicia ahora una etapa de oportunidades: hacer, vivir y crear lo que desee, con la tranquilidad que otorga una trayectoria extraordinaria y el reconocimiento de todo un país.

“Le digo que Ignacio Santos que hoy tiene oportunidades para otras cosas: lo que él quiera hacer, lo que él quiera vivir, después de una extraordinaria carrera periodística”, concluyó.