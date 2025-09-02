Everardo Herrera Soto celebró el cumpleaños de su “hijo” más viejo y uno de los más chineados

Everardo Herrera Soto cumplió 36 años de tener su propio programa deportivo de manera ininterrumpida. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Everardo Herrera Soto celebró este 1 de setiembre el cumpleaños de su “hijo” más viejo.

Aunque en realidad el periodista deportivo es padre de solo dos mujeres, antes de ellas nació uno de sus más chineados.

Se trata del programa “Al pie del deporte” que empezó a transmitir un 1 de setiembre de 1989 y que hoy está cumpliendo 36 años al aire.

Dicho espacio tiene 10 años de tenerlo en radio Actual (107.1 F.M.), a las 12 m.d. y 6 p.m., aunque anteriormente, lo transmitió por Monumental, Columbia y radio Sinaí.

Las hijas de Everardo Herrera Soto ni habían nacido cuando él creó Al pie del deporte. (Cortesía/Cortesía)

El periodista deportivo confesó que desde su adolescencia soñaba con tener un espacio así sin imaginar que llegaría a mantenerlo al aire de manera consecutiva por más de tres décadas.

“Yo había empezado con un programa que se llamó El mundo del balón en 1986, pero lo hacíamos dos veces por semana dedicado únicamente al fútbol mundial, y la verdad es que en mi juventud escuchaba muchos programas deportivos y yo deseaba tener un programa de deportes diario y persistí hasta que lo logré”, recordó.

Desde que inició lo transmite a las 12 m.d.; sin embargo, en el 2009 le agregó una emisión más a las 6 p.m., igualmente de lunes a viernes.

Everardo Herrera Soto inició su carrera periodística en 1981 y ha viajado por más de 50 países por coberturas deportivas. (Cortesía/Cortesía)

Herrera contó que, según sus mediaciones, a la fecha han hecho 14.772 emisiones llegando a tener audiencia de países inimaginables como China, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros.

Precisamente, por la buena aceptación que ha tenido el programa fue que en el 2002 hizo nacer a su otro hijo, la página Everardoherrera.com.

“Esta fecha me trae muchos recuerdos, mis hijas no habían nacido, por ejemplo. Nosotros en la casa siempre celebramos la fecha, es como celebrarle la fecha a un hijo, lo hacemos con una oración, otras veces con fechas de más impacto, como los 10 años, a los 30 años, si hemos hecho una fiesta con los allegados y la gente que trabaja con nosotros y con amigos”, dijo.