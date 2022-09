¿Cómo surgió ‘una garganta llena de fútbol’?

Una de las voces más reconocidas de la radio deportiva nacional, Everardo Herrera, recibió un reconocimiento de la Cámara Nacional de Radio (Canara) por sus 40 años en ese medio.

La Teja habló con el periodista deportivo para conocer algo de su historia. Everardo nació el 25 de julio de 1962 y nos contó algunos detalles de su carrera.

Everardo Herrera produce Al Pie del Deporte, desde hace 33 años y 20 de tener everardoherrera.com. (Rafael PACHECO GRANADOS)

-¿Cómo surge lo de ‘una garganta llena de fútbol?

- Mi esposa Marlene Navarro muchas veces me preguntaba por algo que estuviera leyendo y le hacía una referencia, le decía qué estaba leyendo. Una vez estaba leyendo El Gráfico, terminando los ochentas. y se me quedó viendo porque yo le hice la exposición de lo que estaba leyendo y se echó una sonrisa y le pregunté que por qué se reía y entonces me dijo, es que me parecés ‘una garganta llena de fútbol’. Me dio mucha risa, la verdad.

“Pero luego tenía que ir a trabajar a Columbia y me fui pensando en eso y me dije, ‘qué frase más bonita’. Tras considerarlo varios días llegué a la conclusión de que era una bonita frase para lo que yo hacía, y que me podía identificar. Lo pensé mucho porque mi jefe era Javier Rojas”.

Everardo Herrera también tiene presencia en la televisión.

Después de esa reflexión me puse a hablar con el locutor Gerbert Vázquez, y le dije que a los narradores en algún momento les ponen un eslogan, y que a mí me gustaría que me dijera: ‘Everardo Herrera Soto, una garganta llena de fútbol’. Se me quedó viendo y dijo, ‘que torta, se imagina decir eso aquí en Columbia con Javier’. Le dije, ‘don Javier es Javier, yo soy yo, abriendo camino’.

-¿Y qué pasó?

- Me apoyó y empezó a decirlo y Javier nunca me dijo, hasta en Italia 90 en un momento de aquella euforia de los partidos del Mundial dijo: ‘aquí en Columbia, siempre sobre la jugada, Everardo Herrera Soto, una garganta llena de fútbol’.

- ¿Qué significa el reconocimiento?

- Me satisface mucho, son años de esfuerzo, de haber pasado etapas duras, difíciles de practicante en medios radiales donde hay un alto nivel competitivo, complejo por las circunstancias que lo rodean, pero haberme metido de emprendedor es más difícil porque soy el responsable. He tenido que pasar por épocas buenas, otras no tanto, pero he afrontado todo eso, y he tenido desafíos, campeonatos nacionales, torneos internacionales, mundiales. Esa es una responsabilidad sobre mis hombros, es una tarea pesada.

-Su faceta de comentarista es la más conocida, pero ¿en algún momento narró?

- Una vez Rizzieri Poltronieri me puso a narrar un partido de segunda. Fue el día de la inauguración del Mundial de España 82 y fue un partido entre la UCR y Naranjo en el Estadio Pipilo Umaña pero me metí más en el comentario deportivo.

-¿Cuál es su equipo?

- Todos tenemos un equipo, cuando empecé en esto, ya lo tenía de niño pero hace años decidí que no iba a hablar de eso porque la gente lo malinterpreta, no da respeto en la valoración que uno hace porque te encasillan con el color. Uno con el tiempo se educa, uno transmite a todos los equipos y además, hay un tema de seguridad. La tolerancia que he visto en los últimos años no es la misma de los años ochentas.

-¿Debe tener muchas anécdotas?

- Cuando trabajaba en La República, Javier Rojas me llamó para invitarme al mundial de México, pensé que era una broma, pero no fue. También, las historias de Italia 90, en los regresos no podía dormir por la adrenalina. Ahora, me sucede en los momentos más extraordinarios, en las buenas y en las malas, en el 2014 contra Uruguay, contra Italia.

Everardo Herrera tiene un ternero llamado Miel, que adoptaron. (Facebook )

-¿A cuáles personajes ha entrevistado?

- A nivel mundial Maradona en el 86, uno que me llamaba la atención en ese mundial era Jorge Valdano, por la facilidad de expresión que tenía. Quise mucho una entrevista con Francisco Maturana, me había leído un libro de él, lo pulseábamos y él no accedió hasta el final, no quise insistir y para mi fue decepcionante porque me había preparado para compartir con él.

“Una con Francisco Buyo, quien fuera portero del Real Madrid en el 90, transmitimos un Real Madrid contra Albacete, yo estaba en la cancha con el inalámbrico y cuando se dio cuenta que yo era de Costa Rica me dijo, “a alguien que viene de tan lejos hay que decirle unas palabras’. Me pareció impactante. Uno que siempre me llamó la atención y le valoré que no hacía ninguna discriminación, sin importar el país era César Luis Menotti.

-¿Usted ha logrado estar vigente y ser reconocido manteniendo una buena relación con los colegas, algo que no es tan fácil entre periodistas?

- Es por mi naturaleza, uno hace un trabajo público, que te hace conocido pero me gusta tener buenas relaciones con los demás, ayudar en lo que se pueda, tener buena convivencia, agradable, por supuesto en algunos momentos ha habido competencia muy tirantes especialmente en la época de Monumental contra Columbia.

-¿Qué le gusta hacer a Everardo?

- A nivel personal me encanta la vida en familia, con mis amigos y conocidos más cercanos, disfruto la etapa de ser abuelo, es una bendición, las actividades agrícolas como sembrar árboles, cuidar zonas verdes, me identifica con mis raíces porque papá era agricultor. Me gustan las conversaciones, la paso bien con la gente, escucharlos. La música plancha, muchos cantantes de baladas, sigo a los que tienen éxito en su momento, Nodal, Omar Chaparro, me identificaba con Vicente Fernández, me parecía extraordinario.

“De vez en cuando canto en la casa o fiestas con allegados, el baile me gusta mucho, con los años me encanta más y me animo, creo que en una fiesta uno nada hace uno sentado”.