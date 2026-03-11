¿Quién es el nuevo fichaje de Teletica? Conozca al animador que llega a sacudir la pantalla

Teletica sumó a sus filas un nuevo rostro que, aunque no es conocido en la televisión, sí tiene trayectoria en el ambiente farandulero del país.

Se trata de Kemwell Solís, un joven animador que destaca por su energía, talento y frescura, y que ahora comenzará a abrirse paso en la pantalla nacional de la mano del canal del trencito.

Solís fue contratado como parte del elenco de animadores del nuevo programa Batalla de karaoke.

Kemwell Solís llega a canal 7 para animar detrás de cámaras el nuevo programa de Teletica, Batalla de karaoke. Fotografía: Instagram Kemwell Solís. (Instagram/Instagram)

“Se inicia el sueño”, escribió el joven en sus redes sociales este miércoles al llegar a las instalaciones del canal para comenzar su contrato.

“Ya empezamos grabaciones”, agregó.

Ítalo Marenco lo presentó como su nuevo compañero

El nuevo fichaje fue recibido con entusiasmo por el presentador Ítalo Marenco. “Imagínense con quién me toca trabajar. ¡Qué honor, papá!”, dijo Marenco en una historia que Kemwell compartió en Instagram.

El presentador de Buen día también adelantó cuál será la función de Solís dentro del programa.

Según explicó, Kemwell será la voz en off del show, encargado de mantener la energía del público al máximo durante los shows.

Él es la nueva figura de Teletica

El papel que tendrá en el programa

En un comunicado reciente, Teletica detalló que Solís formará parte del equipo de animadores del programa junto con el bailarín Javier Acuña y Frank Avendaño, este último conocido por su trabajo como animador off de Mira quién baila.

“Su misión es mantener la energía del público en su máximo nivel en todo momento, liderando coros, generando momentos memorables y haciendo uso creativo de los ‘props’ para garantizar una experiencia única e inolvidable”, explicó la televisora.

Un sueño que se le cumplió

Solís debutará en televisión nacional con Batalla de karaoke, un formato que buscará coronar al rey o reina del karaoke en Costa Rica.

El programa será conducido por Ítalo Marenco, Keyla Sánchez y René Barboza.

La nueva figura de Canal 7 es animador de eventos, modelo, educador físico y entrenador personal.

Keyla Sánchez e Ítalo Marenco serán los presentadores estelares de Batalla de karaoke. (redes/Captura de video)

En sus redes sociales destaca su pasión por el ejercicio, el fútbol, los viajes y la animación de eventos.

“Espérese lo que viene”, advirtió Kemwell tras llegar a las instalaciones de Canal 7.