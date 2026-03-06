Keyla Sánchez se sincera en su regreso a Teletica y también nos habló de Ítalo Marenco

Keyla Sánchez regresa como presentadora del nuevo formato Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Después de un tiempo lejos de la pantalla de canal 7, la presentadora Keyla Sánchez se prepara para volver a Teletica y lo hará por todo lo alto, como una de las conductoras de su nuevo formato “Batalla de Karaoke”, donde compartirá escenario con el presentador Ítalo Marenco.

Para Keyla, esta oportunidad representa mucho más que un nuevo proyecto televisivo. Según dijo a La Teja, su regreso está lleno de gratitud, emoción y un profundo sentido de responsabilidad.

“Primero que nada agradecida con Dios por esta nueva oportunidad, con mis jefes y con toda la producción por haberme tomado en cuenta para este nuevo formato”, expresó la presentadora, quien asegura que asume el reto con madurez, pero también con mucha energía y alegría.

Keyla Sánchez es una de las presentadoras de El Chinamo en diciembre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sánchez reconoce que volver a canal 7 tiene un significado especial para ella, pues lo considera un lugar muy importante en su carrera.

“Regreso a mi casa, regreso con mi familia, con mis compañeros. Uno obviamente extraña muchísimo la pantalla, pero el tiempo de Dios es perfecto y creo que con este formato regreso con la gente”, expresó.

LEA MÁS: Además de Keyla Sánchez e Ítalo Marenco estas otras figuras estarán en Batalla de Karaoke, lo nuevo de Teletica

Gran dupla

En el programa compartirá conducción con Ítalo Marenco, con quien asegura tener una muy buena química, pues lo conoce desde hace años y destacó tanto su calidad humana como su profesionalismo frente a las cámaras.

“Trabajar con Ítalo es fácil, porque él tiene un carisma muy grande. Es una dupla llena de energía, dinamismo y creo que tenemos la confianza para conversar y mejorar juntos”, señaló.

Este nuevo programa busca convertirse en una verdadera fiesta televisiva, donde personas de diferentes partes del país demostrarán su talento en el karaoke. Cada gala reunirá a participantes que competirán por premios en efectivo, mientras el público tendrá un papel clave en las votaciones.

Batalla de Karaoke es el programa que Teletica estrenará el 11 de abril. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Keyla adelantó que el objetivo principal es ofrecer un espacio de entretenimiento para las familias costarricenses.

“Queremos que sea diversión, que la gente pueda pasar estas horas en familia, cantando y disfrutando. El karaoke es algo muy nuestro, muy criollo”, afirmó.

Gente talentosa

Además, explicó que una de las metas del formato es descubrir talento en distintas comunidades del país, incluso, fuera del Gran Área Metropolitana.

“Sabemos que en los pueblitos hay muchísimas personas que cantan lindísimo. Queremos darles esa oportunidad”, dijo.

Batalla de Karaoke se estrenará el próximo 11 de abril, de 8 a 10 p.m., y según Keyla, promete convertirse en un programa lleno de música, emoción y talento nacional.

LEA MÁS: Keyla Sánchez envía claro mensaje a Ítalo Marenco tras confirmarse su regreso a Teletica

Audiciones

Estas son algunas de las fechas de las audiciones que harán para elegir a los participantes:

Viernes 6 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., Restaurante La Muny en San José.

Jueves 12 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., Karaoke 88 en San Pedro, San José.

Viernes 13 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., Barock Music Pub, antiguo Real Cariari, Heredia.

Domingo 15 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., Bar Viejillos en Sarchí.

Viernes 20 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., Laguna Lodge, Corralillo de Cartago.

Sábado 21 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., El Corral en Pérez Zeledón.