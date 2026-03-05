Farándula

Keyla Sánchez envía claro mensaje a Ítalo Marenco tras confirmarse su regreso a Teletica

Presentadores harán yunta a partir del 11 de abril en “Batalla de karaoke”, el nuevo programa de canal 7

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La presentadora Keyla Sánchez volverá oficialmente a la pantalla de canal 7. Este jueves, Teletica confirmó su regreso como conductora del nuevo programa Batalla de karaoke, formato que presentará junto al animador Ítalo Marenco.

La televisora anunció que el espacio se estrenará el sábado 11 de abril a las 8 de la noche y tendrá una emisión semanal, apostando por el entretenimiento musical para el horario estelar del fin de semana.

Keyla Sánchez
Keyla Sánchez e Ítalo Marenco harán "yunta" en el nuevo programa de canal 7. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Keyla Sánchez regresa a Teletica y trabajará junto a Ítalo Marenco

Keyla Sánchez reaccionó a su regreso a Teletica

Tras hacerse público su retorno a la televisora de Sabana Oeste, la presentadora ramonense reaccionó en sus redes sociales y dedicó un mensaje a quien será su compañero frente a cámaras.

“Ítalo, todo un honor que sea mi compañero. ¡La vamos a pasar genial!”, mencionó Sánchez al hablar del proyecto que, según dijo, tenían “tan calladito”.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la presentadora, quien quedó fuera de canal 7 en julio del 2024 tras la cancelación del programa Calle 7: La Revista, aunque tras eso tuvo participaciones esporádicas en producciones del canal.

Programa buscará participantes por todo el país

Además de celebrar el anuncio, Keyla Sánchez aprovechó para invitar al público a participar en la primera convocatoria del programa, en la que comenzarán a buscar a los concursantes.

Esta primera audición se realizará este viernes 6 de marzo a las 7 de la noche en el restaurante La Muny, ubicado en el centro de San José.

Keyla Sánchez
Keyla Sánchez celebró así su regreso a Teletica. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: (Video) Ítalo Marenco vivió incómodo momento en Buen día y sus compañeros no aguantaron la risa

“Estaremos por muchos rincones del país buscando a cada uno de los participantes”, aseguró Keyla.

El regreso de Keyla Sánchez y la dupla con Ítalo Marenco ya despiertan curiosidad entre los televidentes que esperan ver cómo funcionará esta nueva propuesta en la pantalla de canal 7.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Keyla SánchezTeleticaÍtalo Marencocanal 7Batalla de karaoke
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.