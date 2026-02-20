(Video) Ítalo Marenco vivió incómodo momento en Buen día y sus compañeros no aguantaron la risa

El programa Buen día de este viernes tuvo de todo… menos pantalón intacto. El presentador Ítalo Marenco pasó un chasco en plena transmisión en vivo que dejó a todos muertos de risa en el set.

Ahora en Buen día los viernes hay una sección de espectáculos donde todos comentan al respecto. (redes/Captura de video)

Todo ocurrió mientras estaban en la sección de espectáculos comentando que Ángela Aguilar dejó de seguir en redes a Bad Bunny, luego de que el Conejo malo invitara a Cazzu a cantar con él. Pero el chisme quedó en segundo plano cuando la música se apoderó del estudio.

Ítalo Marenco pasó un chasco en vivo en Buen día

A Nancy Dobles y a Ítalo se les ocurrió ponerse a bailar cuando sonó el tema “La Gasolina”, de Daddy Yankee. Todo bien bien hasta que, en medio de los movimientos, el pantalón de Marenco no aguantó el perreo… y se le rajó por detrás.

No aguantaron la risa

El momento provocó carcajadas inmediatas entre sus compañeros, mientras Ítalo, visiblemente apenado, optó por sentarse para dejar de exhibir su bóxer blanco.

05/01/2026 Canal 7. Debut de Italo Marenco en Buen Día. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Uy, Dios mío, se me rompió el pantalón”, soltó el presentador en vivo, mientras Nancy no perdió la oportunidad de bromear: “Ítalo, se le va a salir otra cosa”, le dijo entre risas para que se tapara.

El bochornoso —pero divertidísimo— momento no tardó en volverse tema de conversación y demostró, una vez más, que en Buen día cualquier cosa puede pasar ahora con Ítalo como su presentador. ¡Qué muchacho!

Ítalo Marenco se vestió de arbusto para hacer de las suyas en Buen día

Pero eso no es nada, antes de iniciar el programa Marenco decidió jugarle una broma a sus compañeras y se vistió de arbusto, puro los de Bad Bunny en el Super Bowl, para asustarlas cuando llegaban a la redacción de Buen día. Más de una su carterazo le pegó.