Daniel Céspedes revela qué le pidieron en Buen día tras la llegada de Ítalo Marenco

Ítalo Marenco está cumpliendo 43 años este 10 de febrero y, en medio del festejo, su compañero de Buen día Daniel Céspedes, sacó a la luz una curiosa petición que le hicieron en el programa tras la llegada de la exfigura de Repretel a Teletica.

Marenco se estrenó como presentador de la revista matutina de canal 7 el pasado 5 de enero y, según contó Céspedes, a él le encargaron una tarea muy específica relacionada con el nuevo integrante del equipo.

Ítalo Marenco y Daniel Céspedes son compañeros de trabajo en Buen día. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me dijeron que tenía que cuidarlo”

El periodista confesó que, cuando Ítalo Marenco llegó oficialmente a Buen día, le pidieron que lo cuidara, algo que —entre risas— aceptó no haber cumplido del todo.

Al menos así lo relató en el singular y divertido mensaje de cumpleaños que le dedicó al galán, quien debutó en Teletica en setiembre pasado durante la segunda temporada de Mira quién baila.

“Que la pase muy bien y que siga así de loco”, dijo Dani al inicio de su mensaje. Luego, con tono de humor, contó la curiosa petición que le hicieron en el canal con el arribo oficial de Marenco a Buen día.

“En mi trabajo, cuando él llegó, me dijeron que tenía que cuidarlo. He fallado. Se ha subido en varios árboles, pero prometo cuidarlo un poco más”, afirmó Daniel.

Así felicitaron en Buen día a Ítalo Marenco

Compañeros de Buen día también lo celebraron

Los demás presentadores de Buen día no dejaron pasar el primer cumpleaños de Ítalo Marenco en Teletica y también le dedicaron emotivos mensajes.

“Ítalo, feliz cumpleaños. Que la pasés muy bien al lado de tu hermosa familia. Mis mejores deseos, así que góceselo”, fue el mensaje que Nancy Dobles dedicó al expresentador de Giros, de canal 6.

Por su parte, Natalia Monge destacó lo especial que ha sido compartir cámaras con él.

“Un abrazo especial. ¡Qué bendición poderte celebrar ahora como compañero y miembro del equipo de Buen día! Que sean muchos años más cargados de esa energía única y especial que solo vos tenés. Un fuerte abrazo mi amigo”, señaló la imitadora.

Ítalo Marenco trabaja en Buen día desde el 5 de enero. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Un honor trabajar con vos”

Jennifer Segura también se sumó a las felicitaciones y no escatimó en halagos para su compañero.

“De verdad le has venido a aportar demasiada luz y energía a todo el ‘crew’ de Buen día y estamos agradecidos de tenerte como parte de este gran equipo”, afirmó Segura.