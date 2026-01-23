Ítalo Marenco se jaló un nuevo tortón, pero ¡un verdadero tortón!

El presentador Ítalo Marenco, de Buen día, suma una nueva torta en su lista de pachos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presentador Ítalo Marenco volvió a ser protagonista de un tortón, solo que esta vez no fue en el set de Buen día ni frente a cámaras, sino en la tranquilidad de su casa… bueno, tranquilidad hasta que su esposa se dio cuenta.

Resulta que, luego de salir del programa de Teletica, Ítalo fue enviado por su esposa, Cindy Villalta, a hacer unas compras rápidas al supermercado. El asunto es que al presentador se le ocurrió jugarse la vida —y los huevos— llevando un cartón completo en la bicimoto en la que normalmente se traslada hasta La Sabana para evitar las presas.

Al llegar a su casa, Marenco se llevó la sorpresa y el colerón, de paso, pues solo dos huevos sobrevivieron al viaje, mientras que todos los demás terminaron completamente quebrados.

Ítalo Marenco se jalón tortón

“Yo creo que andar los huevos en la moto es mala idea”, dijo Ítalo entre risas, mientras mostraba el desastre.

Pero quien no estaba para bromas era Cindy, quien al ver el cartón hecho un caos no ocultó su tristeza y le reclamó con toda razón: “Has traído pizza y todo, pero eso no… o sea, huevos no”.

Así quedaron los huevos de Ítalo Marenco. (redes/Instagram)

Y así, Ítalo sumó un nuevo tortón a su historial y que tortón porque al final dijo que iba a hacerse una buena torta de huevos con lo que quedó en el cartón para no desperdiciar.