Farándula

Ítalo Marenco y Daniel Céspedes sorprendieron en Buen día al presentar su ardiente calendario

Los presentadores Ítalo Marenco y Daniel Céspedes decidieron hacer un calendario muy especial

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes de Buen día.
Ítalo Marenco y Daniel Céspedes lanzaron este jueves el calendario 2026 de Buen día. (redes/Captura de video)

Los presentadores Ítalo Marenco y Daniel Céspedes sorprendieron a todos en el set de Buen día este jueves al presentar su nuevo “emprendimiento”: un calendario bastante sensual y en el que salen con muy poca ropa.

En las imágenes, ambos aparecen luciendo cuerpos esculturales y bien marcados, vestidos como bomberos, salvavidas y policías, sacando suspiros y carcajadas por igual.

Ítalo Marenco y Daniel Céspedes lanzaron el calendario 2026 de Buen día

LEA MÁS: Daniel Céspedes aclara rumores ante la llegada de Ítalo Marenco a Buen día

Calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes de Buen día.
El calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes está muy ardiente, dicen sus compañeras del programa. (redes/Captura de video)

Las primeras en quedar con la boca abierta fueron sus compañeras Nancy Dobles, Natalia Monge y Jennifer Segura, quienes no podían creer lo tonificados que se veían, especialmente Daniel, a quien jamás imaginaron con esos cuadritos.

“¡Daniii! ¡Fueee!“, repetía Nancy al ver el supuesto abdomen de su compañero.

Calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes de Buen día.
Nancy Dobles y Jennifer Segura quedaron sorprendidas al ver los cuadritos de Daniel Céspedes. (redes/Captura de video)

Pero el vacilón no terminó ahí, pues al revisar el calendario, Nancy notó que solo llegaba hasta el mes de mayo, detalle que provocó aún más risas y comentarios en el estudio.

Para cerrar con broche de oro, Ítalo y Nancy propusieron que, para completar los meses que faltaban, algunos camarógrafos del programa y hasta especialistas invitados podrían animarse a ser los próximos modelos del calendario.

LEA MÁS: (Videos) Ítalo Marenco casi se queda sin dientes en su primera torta en Buen Día

Calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes de Buen día.
La Inteligencia Artificial es tan buena que Ítalo Marenco y Daniel Céspedes parecen otros. (redes/Captura de video)

Sin duda, una ocurrencia que demostró que en Buen día el humor, la complicidad y el vacilón nunca faltan… aunque sea con ayuda de la inteligencia artificial.

Calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes de Buen día.
Ítalo Marenco y Daniel Céspedes se puntaron al vacilón en Buen día. (redes/Captura de video)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Buen díaÍtalo MarencoDaniel Céspedescalendario Buen día
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.