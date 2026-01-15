Ítalo Marenco y Daniel Céspedes sorprendieron en Buen día al presentar su ardiente calendario

Los presentadores Ítalo Marenco y Daniel Céspedes sorprendieron a todos en el set de Buen día este jueves al presentar su nuevo “emprendimiento”: un calendario bastante sensual y en el que salen con muy poca ropa.
En las imágenes, ambos aparecen luciendo cuerpos esculturales y bien marcados, vestidos como bomberos, salvavidas y policías, sacando suspiros y carcajadas por igual.
Las primeras en quedar con la boca abierta fueron sus compañeras Nancy Dobles, Natalia Monge y Jennifer Segura, quienes no podían creer lo tonificados que se veían, especialmente Daniel, a quien jamás imaginaron con esos cuadritos.
“¡Daniii! ¡Fueee!“, repetía Nancy al ver el supuesto abdomen de su compañero.
Pero el vacilón no terminó ahí, pues al revisar el calendario, Nancy notó que solo llegaba hasta el mes de mayo, detalle que provocó aún más risas y comentarios en el estudio.
Para cerrar con broche de oro, Ítalo y Nancy propusieron que, para completar los meses que faltaban, algunos camarógrafos del programa y hasta especialistas invitados podrían animarse a ser los próximos modelos del calendario.
Sin duda, una ocurrencia que demostró que en Buen día el humor, la complicidad y el vacilón nunca faltan… aunque sea con ayuda de la inteligencia artificial.