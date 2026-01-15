Ítalo Marenco y Daniel Céspedes sorprendieron en Buen día al presentar su ardiente calendario

Ítalo Marenco y Daniel Céspedes lanzaron este jueves el calendario 2026 de Buen día. (redes/Captura de video)

Los presentadores Ítalo Marenco y Daniel Céspedes sorprendieron a todos en el set de Buen día este jueves al presentar su nuevo “emprendimiento”: un calendario bastante sensual y en el que salen con muy poca ropa.

En las imágenes, ambos aparecen luciendo cuerpos esculturales y bien marcados, vestidos como bomberos, salvavidas y policías, sacando suspiros y carcajadas por igual.

Ítalo Marenco y Daniel Céspedes lanzaron el calendario 2026 de Buen día

LEA MÁS: Daniel Céspedes aclara rumores ante la llegada de Ítalo Marenco a Buen día

El calendario 2026 de Ítalo Marenco y Daniel Céspedes está muy ardiente, dicen sus compañeras del programa. (redes/Captura de video)

Las primeras en quedar con la boca abierta fueron sus compañeras Nancy Dobles, Natalia Monge y Jennifer Segura, quienes no podían creer lo tonificados que se veían, especialmente Daniel, a quien jamás imaginaron con esos cuadritos.

“¡Daniii! ¡Fueee!“, repetía Nancy al ver el supuesto abdomen de su compañero.

Nancy Dobles y Jennifer Segura quedaron sorprendidas al ver los cuadritos de Daniel Céspedes. (redes/Captura de video)

Pero el vacilón no terminó ahí, pues al revisar el calendario, Nancy notó que solo llegaba hasta el mes de mayo, detalle que provocó aún más risas y comentarios en el estudio.

Para cerrar con broche de oro, Ítalo y Nancy propusieron que, para completar los meses que faltaban, algunos camarógrafos del programa y hasta especialistas invitados podrían animarse a ser los próximos modelos del calendario.

LEA MÁS: (Videos) Ítalo Marenco casi se queda sin dientes en su primera torta en Buen Día

La Inteligencia Artificial es tan buena que Ítalo Marenco y Daniel Céspedes parecen otros. (redes/Captura de video)

Sin duda, una ocurrencia que demostró que en Buen día el humor, la complicidad y el vacilón nunca faltan… aunque sea con ayuda de la inteligencia artificial.