(Videos) Ítalo Marenco casi se queda sin dientes en su primera torta en Buen Día

Ítalo Marenco se unió al equipo de Buen día el pasado lunes 5 de enero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estreno de Ítalo Marenco en Buen día, de canal 7, ya dejó su primer momento digno de repetición.

A pocos días de haber llegado a la revista matutina, el presentador protagonizó su primer “pacho” en vivo, demostrando que su sello sigue intacto, aunque ahora en la competencia.

El momento ocurrió durante el programa de este viernes, cuando Marenco presentaba una entrevista junto a la periodista Jennifer Segura. Todo marchaba con normalidad hasta que Segura manipuló una freidora de aire que formaba parte del segmento. Al abrir el aparato, dos piezas se desprendieron y terminaron en el suelo, provocando risas nerviosas y sorpresa en el set.

Ítalo, con su estilo relajado, trató de tranquilizar a su compañera asegurándole que eso “se pegaba”, haciendo referencia a las miles de “tortas” que él se ha jalado.

“Me salió un marenquillo por ahí”, dijo Jennifer entre risas mientras se acercaba al presentador, quien estaba agachado recogiendo las piezas. Fue justo en ese instante cuando el accidente se volvió más serio, pues una de las partes de la freidora terminó golpeando directamente los dientes de Marenco.

Ítalo Marenco y su primer "pacho" en Buen día

“Casi me arranca una carilla, vio”, comentó el presentador, tomándose la situación con humor, mientras Segura reaccionaba entre carcajadas y algo de pena.

“¡Ay, qué vergüenza!”, repetía la periodista, sin poder contener la risa ante el inesperado percance.

Susto a sus compañeros

Pero ese no fue el único susto que dio Ítalo a sus compañeros antes de finalizar su primera semana en el programa.

Antes de salir al aire, el presentador los dejó con el corazón en la mano al mostrarles cómo se sube a los árboles del jardín de Buen día para apear los frutos. La escena provocó asombro y más de un regaño preventivo, pues varios consideraron peligrosa la maniobra.

Italo Marenco ya está haciendo de las suyas en Buen Día. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo cierto es que, para quienes lo recuerdan de su paso por Giros, este tipo de situaciones no son ninguna novedad.

Durante sus años en ese programa de Repretel, Marenco era famoso por jalarse alguna torta al aire o protagonizar pachos junto a entrevistados y compañeros, algo que, por lo visto, seguirá siendo parte de su día a día ahora que cambió de canal.

Todo indica que Ítalo llegó a Buen día no solo con nuevas energías, sino también con la promesa de seguir regalando momentos inesperados… y uno que otro susto en vivo.