Ítalo Marenco enfrenta un febrero cargado de emociones y esta es la razón

Buen día, presentadores de Teletica (redes/Facebook)

El mes de febrero tiene un significado muy especial y profundo para el presentador Ítalo Marenco.

A pocos días de una fecha que marcó su vida para siempre, el comunicador abrió su corazón frente a sus compañeros del programa Buen Día, de Teletica, y compartió un momento cargado de emociones que no pasó desapercibido.

Al iniciar el programa de este jueves, una dinámica de saludos y agradecimientos a los televidentes derivó en una conversación más íntima entre los presentadores.

El espacio invitaba a reflexionar sobre los lazos que se construyen con la audiencia y entre quienes comparten diariamente el set.

Fue en ese ambiente de cercanía cuando Marenco tomó la palabra y dejó ver la carga emocional que trae consigo este mes.

Ítalo Marenco y su papá Alvaro Marenco era muy unidos. (Instagram/Instagram)

Un mes complicado

Él mencionó que ya tiene un mes de haberse incorporado al programa y que se siente muy agradecido por el apoyo que ha recibido de sus compañeros, a los cuales dijo lo siente ya como su familia.

“Febrero es un mes complicado para mí”, confesó el presentador, al explicar que el lunes celebrará su cumpleaños número 43, una fecha que inevitablemente revive una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la muerte de su padre, ocurrida el mismo día de su cumpleaños.

Con la voz entrecortada, Marenco recordó que fue el 9 de febrero de 2023 cuando su papá, don Álvaro Marenco, falleció, justo cuando él cumplía 40 años. Desde entonces, esta época se ha convertido en una mezcla de sentimientos, entre el agradecimiento por la vida y el peso de la ausencia.

Ítalo Marenco se incorporó a Buen Día el 5 de enero, es decir, ya cumplió su primer mes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presentador reconoció que no siempre es fácil sostener la sonrisa frente a las cámaras, pero dijo que encuentra fuerza en Dios, en su familia y en el respaldo de sus compañeros para seguir adelante.

“Si uno no está bien por dentro, ¿cómo va a alegrar a los que nos ven?”, reflexionó.

Sus compañeros conmovidos no dudaron en acercarse para abrazarlo y acompañarlo en silencio, dejando claro que, más allá del trabajo, existe un vínculo humano que cobra especial relevancia en días como estos.