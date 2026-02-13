Buen día se quedó sin uno de sus principales presentadores este viernes porque le salió un trabajo en México

El programa Buen día se quedó sin uno de sus presentadores este viernes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el programa de este viernes de Buen día, de Teletica, uno de sus principales presentadores estuvo ausente y fue porque le salió un trabajo en México.

Se trató de Ítalo Marenco, quien se incorporó al espacio matutino de canal 7 hace apenas un mes.

El presentador viajó este jueves a Cancún, México, acompañado de su esposa y su hija.

Según compartió en sus redes sociales, el viaje no solo es por diversión sino porque también le salió un trabajito.

Según explicó, lo contrataron en un hotel de Cancún para animar una fiesta, por lo que parte del desplazamiento corresponde a compromisos laborales.

Por otro lado, este 13 de febrero celebra su décimo aniversario de matrimonio con Cindy Villalta, razón por la cual decidió aprovechar el viaje e irse con la familia a celebrar juntos esta fecha tan especial.

Ítalo Marenco y Cindy Villalta se casaron el 13 de febrero de 2016.

Eso sí, la ausencia de Marenco en Buen día será breve, ya que se trata de unas vacaciones cortas y se espera que el presentador regrese al set del programa la próxima semana.