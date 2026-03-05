Keyla Sánchez regresa a Teletica y trabajará junto a Ítalo Marenco

Keyla Sánchez regresa a Teletica como presentadora de su nuevo programa de entretenimiento de los sábados.

Se trata del espacio “Batalla de Karaoke”, el nuevo formato que se estrenará el sábado 11 de abril, en la franja de las 8 p.m.

Keyla Sánchez volverá a montarse en el trencito de Teletica. (redes/Instagram)

El programa reunirá a 70 participantes de todo el país, quienes fueron seleccionados en distintos espacios de karaoke.

La idea es encontrar voces auténticas y carismáticas que normalmente cantan en escenarios cotidianos, pero que ahora tendrán la oportunidad de brillar en televisión nacional.

Sánchez no estará sola en la conducción. Compartirá el escenario con el presentador Ítalo Marenco, mientras que el acompañamiento artístico estará a cargo del cantante René Barboza.

Cada gala promete mucha música y emoción, ya que el ganador de la noche se llevará ¢500.000, mientras que el gran campeón de la temporada recibirá ¢3 millones.

La dirección del proyecto estará a cargo de Vivian Peraza, junto con el equipo de Teletica Formatos.

