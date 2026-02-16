Keyla Sánchez publica reflexivo mensaje tras rumores de posible separación

Keyla Sánchez decidió enfocar su San Valentín en el amor propio, levantando aún más las sospechas de que habría regresado a la soltería de nuevo.

Keyla Sánchez, presentadora y creadora de contenido (redes/Instagram)

La presentadora de El Chinamo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje enfocado en el amor, pero no en el de pareja, tan solo un día después del 14 de febrero, celebración que habría pasado sin la compañía de su última pareja, Felipe Muñoz.

“El amor más importante no viene de afuera, nace en nosotras”, escribió Keyla, marcando el tono reflexivo y de empoderamiento femenino que acompañó todo el mensaje.

En su publicación, la presentadora resaltó que cuando una mujer se ama, se respeta y se valora, también le enseña al mundo cómo desea ser tratada.

“No aceptemos menos. No negociemos nuestra dignidad. No bajemos nuestros estándares por encajar”, recalcó, dejando claro que el verdadero amor no limita ni pone en duda principios, valores o convicciones.

09/11/2025 Estudio Marco Picado, Canal 7, La Sabana. Mira quién baila (MQB), novena gala de la segunda temporada. Keyla Sánchez también tuvo fans especiales, en el público, que la apoyaron. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nunca permitan que nadie ponga en duda sus principios, sus valores, sus convicciones ni sus creencias. Quien las ama de verdad, las honra… no las limita”, escribió.

Sánchez también recalcó que amarse no es egoísmo, sino valentía y madurez emocional, y que el amor propio es un trabajo constante. Agregó que en toda relación debe existir respeto, paz y crecimiento, en espacios donde se pueda ser auténtica, sin miedo ni máscaras.

“Recuerden siempre: Cuando ustedes se eligen, la vida las recompensa. Cuando se valoran, atraen lo que vibra en su nivel. El verdadero amor empieza en nosotras mismas. Y desde ahí… todo florece, todo se cumple y todo llega", concluyó.

Con estas palabras, Keyla estaría casi que confirmando que ahora está más enfocada en ella, en su amor propio y en su bienestar que en el amor hacia una pareja.

Y es que desde inicio de año se rumora que puso fin a su relación amorosa con Felipe y ahora más bien se le ha visto compartiendo más con su exnovio Carlos Hernández, padre de su hijo.