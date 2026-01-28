Así lucía Keyla Sánchez hace 10 años sin tantos arreglos estéticos

Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo, compartió varias fotos de cómo lucía en el 2016. (Instagram)

Keyla Sánchez dejó a muchos con la boca abierta al sumarse a la tendencia en redes sociales de compartir fotos de cómo se veían hace diez años.

La presentadora publicó varias imágenes del 2016 que evidenciaron el gran cambio que ha tenido su rostro con el paso del tiempo, gracias a algunos retoques estéticos que se ha hecho en los últimos años.

Keyla Sánchez en el 2016 recién había tenido a Thiago, quien ese ese momento tenía 2 años. (redes/Instagram)

Dicha publicación la acompañó de una reflexión cargada de emociones y agradecimiento.

“2016… una etapa que hoy miro con el corazón lleno de gratitud”, escribió Keyla, recordando una época en la que su vida giraba alrededor de su familia, a quienes describe como su mayor tesoro.

Uno de los recuerdos más especiales que destacó la ramonense fue el de su hijo Thiago, quien apenas tenía dos años en aquel momento.

“Tan pequeño, tan puro, tan lleno de luz”, escribió.

Keyla Sánchez hace 10 años. (redes/Instagram)

Para esas fechas iniciaba con paso firme su camino en la comunicación, pues formaba parte de OK Radio, un espacio que marcó su crecimiento profesional y personal.

Sánchez confesó que en aquel momento no imaginaba todas las lecciones que la vida le tenía preparadas, pero sí sentía que estaba exactamente donde debía estar.

Keyla Sánchez apenas se venía dando a conocer en los medios para esa época. (redes/Instagram)

“Hoy entiendo que la felicidad muchas veces se esconde en lo cotidiano, en lo simple, en lo que damos por sentado… hasta que el tiempo nos demuestra su verdadero valor. Cada etapa deja huellas y cada versión de mí tuvo un propósito”, afirmó.

Keyla asegura sentirse orgullosa de la mujer que es hoy, pues se siente “más fuerte” y “más real”.

“Sigo soñando, sigo creciendo y sigo honrando cada paso recorrido, porque la vida no espera… y el presente siempre será el regalo más grande", concluyó.