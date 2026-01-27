El contundente mensaje de Keyla Sánchez tras el debate presidencial

A pocos días de las elecciones presidenciales 2026, varias figuras públicas se han manifestado para incentivar la participación ciudadana.

Una de ellas fue Keyla Sánchez, quien publicó un video en su cuenta de Instagram en el que invitó a la población a informarse y a votar.

Invitación a ver el debate

La presentadora motivó a quienes no siguieron el debate del lunes 26 de enero, organizado por la Universidad Latina y Columbia, a buscarlo y analizarlo con atención.

Keyla Sánchez hizo un llamado a la población. (Instagram)

“¿Vieron el debate de ayer? Estuvo muy bueno; si usted no lo vio, búsquelo, de verdad tiene que estar en algún lugar, en algún link", comentó Keyla.

Importancia de conocer a los candidatos

Sánchez señaló que asistieron aspirantes con alto respaldo ciudadano y que resulta fundamental conocer sus propuestas y planes de gobierno.

“Hay buen potencial para gobernar este país y ojalá, como lo dije ayer, todos salgamos a votar. El futuro de nuestro país, de su país, donde todos vivimos, donde todos necesitamos la misma oportunidad para hacer las cosas bien, está en juego.

“Seamos responsables, ecuánimes a la hora de votar. ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Qué es lo que usted quiere?“, agregó.

Un llamado a la responsabilidad democrática

La presentadora insistió en que cada persona debe formarse su propio criterio.

“Investigue, no les deje a otras personas su derecho de votar, de ejercer la democracia, su derecho de que usted pueda elegir. Sigo pensando que esta semana es demasiado decisiva e importante para todas las personas que están indecisas”, recalcó.

Finalmente, Keyla aclaró que su perfil no responde a ningún partido político y pidió respeto entre ciudadanos, independientemente de su decisión electoral.