Además de Keyla Sánchez e Ítalo Marenco estas otras figuras estarán en Batalla de Karaoke, lo nuevo de Teletica

Batalla de Karaoke es el nuevo programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026 con Keyla Sánchez como su presentadora. (Cortesía Teletica /Cortesía)

El nuevo programa que prepara Teletica para abril no solo contará con rostros conocidos en la conducción, sino que también tendrá varias figuras que se encargarán de ponerle ambiente y energía al espectáculo.

El formato, llamado “Batalla de Karaoke”, promete convertirse en una verdadera fiesta televisada.

Ítalo Marenco será otro de los presentadores de Batalla de Karaoke. (Cortesía Teletica /Cortesía)

En el espacio, participantes de todo el país serán “cazados” en noches de karaoke en bares y otros lugares para luego llevarlos al estudio Marco Picado, donde competirán frente a las cámaras.

Cada programa enfrentará a 10 participantes, quienes buscarán impresionar al público para ganar ¢500 mil y asegurar su pase a la gran final. Al final de la temporada, el gran vencedor se llevará ¢3 millones.

Uno de los elementos más llamativos del formato es que el público será el juez, ya que las votaciones se realizarán en tiempo real por medio de WhatsApp y los resultados aparecerán directamente en pantalla.

El cantante René Barboza también formará parte de Batalla de Karaoke de Teletica. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Además de los conductores Keyla Sánchez e Ítalo Marenco, el programa contará con el cantante René Barboza como anfitrión del show, figura reconocida por haber impulsado el karaoke televisivo con su famoso programa Sin complejos.

A ellos se sumarán los animadores Javier Acuña, Frank Avendaño y Kemwel Solís, quienes tendrán la misión de mantener encendido al público en el estudio, liderar coros y generar momentos divertidos durante cada gala.

Ellos serán los animadores de Batalla de Karaoke, programa de Teletica. (Cortesía Teletica /Cortesía)

“Batalla de karaoke” se estrenará el 11 de abril, a las 8 p. m., y contará con público en vivo e invitados especiales, con la promesa de convertirse en “la gran fiesta del canto aficionado” en la televisión nacional.

Este espacio significa el regreso de Keyla Sánchez como presentadora de Teletica, pues desde su despido anterior solo la llamaban para conducir El Chinamo en diciembre.