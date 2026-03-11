A René Barboza le llegó el monento que tanto esperaba en canal 7

René Barboza será parte de Batalla de Karaoke, que se estrenará el próximo 11 de abril, y hay quienes aseguran que este espacio será una versión muy similar a su programa Sin Complejos.

La participación del presentador en este nuevo formato de canal 7 ha generado comentarios entre el público, especialmente porque muchos consideran que será algo así como un Sin Complejos 2.0, el cual lleva 23 años al aire. Actualmente, se transmite por TD Más2 los viernes por la noche.

René Barboza será parte de Batalla de Karaoke, el nuevo formato de Teletica que arranca en abril. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el periodista y cantante aclara que no se tratará de una copia de su programa de canto, como algunos han llegado a pensar.

René Barboza ha tenido su programa Sin Complejos en canal 7, en canal 33 y ahora en TDMás.

Barboza mencionó que él nunca habló con la producción de Teletica para hacer un espacio así y que más bien fueron ellos los que lo contactaron para que formara parte del proyecto.

“Yo no les hice ninguna propuesta. Tengo amistad con la gente de formatos, pero cuando ellos me llaman para un formato, accedo, mientras no sea de baile”, dijo entre risas.

Batalla de Karaoke es el nuevo programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Este será su tercer formato en Teletica, pues en el 2008 participó en el primer Cantando por un sueño, donde estuvieron otras figuras como Eduardo Aguirre, Karina Severino y Marko Jara.

También formó parte de Tu cara me suena, que se transmitió en 2020, otra de las producciones de entretenimiento del canal de La Sabana. Sin olvidar que también está en una sección de Sábado Feliz.

Al igual que en Sin Complejos los participantes de Batalla de Karaoke tendrán su barra apoyándolos en el estudio como si estuvieran en el restaurante.

Anfitrión de los karaokeros

René contó que cuando lo llamaron hace unas semanas de Teletica para hablar de un nuevo proyecto llegó con cierta incertidumbre, pues pensaba que se trataba de otro tipo de formato.

“Te juro que iba medio pensando: ‘Es capaz que sea uno de baile’, porque en Tu cara me suena ya estuve. Yo decía: ‘Si me tiran a bailar, me voy en la primera gala’”, comentó.

La sorpresa llegó cuando la productora Vivian Peraza le mostró el concepto de Batalla de Karaoke, un formato que, a diferencia de otros programas, no es una franquicia internacional, sino creado por el canal de La Sabana.

“Cuando llegué y me mostraron este proyecto, me alegré demasiado, porque este proyecto es criollo. El formato que ellos maquinaron a mí me encanta. Me parece muy profesional, muy bonito”, afirmó.

Keyla Sánchez e ítalo Marenco serán los presentadores principales de Batalla de Karaoke. (redes)

Keyla Sánchez e Ítalo Marenco serán los presentadores principales, mientras que él tendrá un rol más cercano con los concursantes, quienes cada noche lucharán por ganarse los 500 mil colones del primer lugar y avanzar a la gran final.

El presentador explicó que su función será más como de anfitrión con los karaokeros, más que ser la figura principal, pese a su trayectoria.

“Estaré motivándolos, entrevistándolos, echándolos al agua con las barras, una cosa así. Te soy sincero, todavía no tengo claro cuál sería mi participación exactamente, eso lo vamos a definir en las próximas reuniones, pero por ahí va”, dijo.

Mucha fe

Barboza aseguró que le tiene mucha fe a este nuevo proyecto, pues siente que podría convertirse en uno de los más vistos porque conecta con algo que a los costarricenses les encanta, que es cantar sin un jurado señalando si afinó o no.

Además, de que los participantes no serán cantantes profesionales, sino simplemente que les encanta seguir una pista de karaoke y lucirse con su voz.

Incluso, considera que el éxito podría estar en la naturalidad del formato.

“¿Quién no disfruta en un restaurante o en un bar viendo un karaoke? ‘Ve a aquella señora que se tiró al suelo cantando’, o alguien que canta vacilón. Eso lo disfruta todo el mundo, hasta la gente que canta horrible lo disfruta”, mencionó.

Ellos también serán animadores en Batalla de Karaoke. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Aunque reconoce que este nuevo programa puede tener algunas similitudes con Sin Complejos, a su vez considera que las diferencias también serán muy claras, sobre todo en términos de producción.

“Podría decir que sí tiene algunas similitudes, claro que sí, no se lo voy a negar. Pero los recursos que va a tener este programa son extremadamente superiores a los que ha tenido Sin Complejos en todos sus 23 años. Entonces prefiero no compararlo”, recalcó.

Aun así, el comunicador se siente agradecido de que la producción haya pensado en él para formar parte del proyecto.

“Yo lo que sí le agradezco muchísimo a doña Paula (Picado), a Vivi (Peraza) y a la producción de formatos es que me dieran ese lugar, llamémoslo así, por haber manejado durante tantos años un programa de esta magnitud. Me imagino que lo que están haciendo es un reconocimiento a mi carrera”, mencionó.

Para Barboza, este nuevo reto tiene un significado especial, pues demuestra que sigue vigente después de más de tres décadas en televisión.

“Yo ingresé a la televisión en 1993 y que todavía me tomen en cuenta para un programa de ‘prime time’ de primer nivel, la verdad es que eso para mi familia y para mí, con humildad, me llena mucho de orgullo”, expresó.

Además, adelantó que en Sin Complejos hará un resumen de cómo estuvo Batalla de Karaoke para que sus televidentes más fieles tampoco se lo pierdan.

De hecho, muchos de los que han salido cantando en su espacio lo han estado llamando para que los meta en el concurso; sin embargo, les ha dejado claro que él no tiene poder alguno en la escogencia de los participantes.

En lo que sí ha metido mano es en recomendar los lugares de las audiciones, pues tiene una vasta lista restaurantes donde se llegan los mejores karaokeros del país.