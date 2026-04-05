Adriana Toval asegura vivir un calvario tras revelar supuesta relación con esposo de Ana Bárbara

Adriana Toval, supuesta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, declaró a Univisión que ha sido fuertemente atacada en redes sociales tras dar a conocer la presunta infidelidad.

Según explicó, los comentarios no solo cuestionan su actuar, sino que también incluyen ofensas relacionadas con su físico.

LEA MÁS: Maribel Guardia recordó la vez que tenía que besar a otra actriz mientras actuaba

Críticas y exposición pública

“Me comparan físicamente con Ana Bárbara. Me dicen de todo, indígena, me hacen comentarios por mi color de piel. Me dicen fea, me dicen de todo”, expresó la periodista costarricense.

Adriana Toval asegura haber sido la amante de Ángel Muñoz. (redes/Instagram)

Mientras algunos usuarios consideran que su confesión responde a la búsqueda de visibilidad, otros critican su decisión de involucrarse con un hombre casado.

LEA MÁS: Escándalo de los actores Blake Lively y Justin Baldoni da un giro drástico a pocos días del juicio

Toval aseguró que el cambio ha sido difícil, ya que pasó de mantener un perfil bajo a convertirse en una figura pública en medio de la polémica.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, mantiene una relación con la cantante desde 2014. (Instagram/Tomada de Instagram)

Las razones de su confesión

La periodista también explicó que decidió hacer pública la situación al ver a la pareja proyectar una relación estable en redes sociales.

“A mí lo que me afectaba era verlo en redes sociales con Ana, y aunque tu no lo creas me dolía ver a Ana, yo quería decirle a Ana, ’date cuenta’, agregó.