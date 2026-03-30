Maribel Guardia se hará algo en su cuerpo que desde ahora genera polémica entre sus seguidores

Maribel Guardia, contó lo que quiere hacerse. (redes/Instagram)

Maribel Guardia encendió la conversación entre sus seguidores luego de pedirles opinión sobre un cambio muy especial que está pensando hacerse en su cuerpo.

LEA MÁS: Victoria Ruffo sorprende con comentario sobre el físico de Maribel Guardia

La actriz y cantante contó en redes sociales que quiere hacerse un tatuaje en honor a su hijo Julián Figueroa, quien está a punto de cumplir tres años de fallecido.

Esta es la marca de la que habló Maribel. Captura (capt/la teja)

LEA MÁS: Cantante de Percance a Maribel Guardia: “Jamás me imaginé que hacer un rótulo iba a llegar tan lejos”

“Como mi niño (Julián Figueroa) va a cumplir 3 años que está con Dios quiero hacerme un tatuaje, pero él tenía como un espíritu santo en la mano, es como una herida en forma de palomita”, contó, explicando que ella siempre ha creído que esa marca tenía un significado muy especial.

Según explicó, su idea inicial era tatuarse la mano, pero un tatuador le recomendó no hacerlo ahí, ya que en esa zona la tinta podría expandirse con el tiempo.

Por esa razón, ahora también está valorando la posibilidad de hacérselo en el antebrazo, incluso junto al nombre de su hijo.

“¿Ustedes qué me recomiendan? Me lo hago en el dedo, me lo hago en el antebrazo. De que me lo hago, lo hago porque ya me decidí y es que hay gente que me dice que no me tatúe, pero yo quiero”, comentó.

Como era de esperarse, la publicación generó muchísimas reacciones, tanto de apoyo como de opiniones divididas entre sus seguidores.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de una seguidora que le recomendó no hacerse el tatuaje y le sugirió dejar descansar de una vez por todas a Julián.

Maribel Guardia contó que se quiere hacer un tatuaje .

“Su hijo ya se fue de este mundo, el tatuaje queda y jamás se quita, él está en el corazón, en su alma y su mente”, inició diciendo la mujer.

La seguidora también le expresó que el dolor, la tristeza y el recuerdo se llevan por dentro, y que no hace falta exponer ese sentimiento de esa manera.

“Quiérase, no haga que la quieran por un tatuaje hacía un fallecido, ya se fue, solo quedan sus canciones, un recuerdo de ustedes, viva tranquila y déjelo descansar”, se lee en el comentario.

Pese a eso, Maribel no dudó en responderle con mucha educación, pero dejando clara la decisión que ya tomó.

“Me lo voy a hacer de todas maneras. Te mando bendiciones”, le contestó.

Con eso, la actriz dejó claro que más allá de lo que digan los demás, este tatuaje tendría para ella un valor completamente sentimental y muy ligado al amor que sigue sintiendo por su hijo.