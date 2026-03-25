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Victoria Ruffo sorprende con comentario sobre el físico de Maribel Guardia

Victoria Ruffo destacó la energía y resiliencia de Maribel Guardia

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La actriz Victoria Ruffo ofreció declaraciones a la prensa mexicana en las que abordó temas personales y también se refirió a su cercana amiga, Maribel Guardia.

Durante la conversación, dejó claro el profundo respeto y admiración que siente por ella.

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“¡Ay cómo trabaja esa mujer! De verdad. Yo no más la veo y me canso. Tiene una vitalidad, una energía y todo, que me impacta la verdad", comentó.

Maribel Guardia y Victoria Ruffo
Maribel Guardia y Victoria Ruffo son grandes amigas.

Ambas artistas mantienen una relación de amistad desde 1978, consolidándose como una de las más sólidas dentro del espectáculo.

Reacción a los comentarios sobre su físico

En medio de los cuestionamientos sobre la apariencia de Guardia, los periodistas le solicitaron su opinión, a lo que respondió sin problema.

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“Estaba muy delgadita, ahora sí está agarrando formita otra vez”, mencionó.

Asimismo, la prensa sugirió que podría estar vinculada con la situación que enfrenta con su exnuera, Imelda Garza, en relación con su nieto.

Maribel Guardia y Percance juntos cantando en el Vive Latino 2026
Victoria Ruffo describió a Maribel Guardia como una buena mujer y trabajadora. (redes/Instagram)

Admiración total

Ruffo destacó la fortaleza emocional de su amiga ante las dificultades.

“Es una mujer muy fuerte la verdad. Dios, como dicen, les manda las cosas a sus soldados más fuertes porque las pueden soportar, es una leona. Yo la admiro desde siempre porque aparte de que es una leona, es un ser humano muy bueno”, destacó.

También expresó cariño hacia la relación de Guardia con su esposo, Marco Chacón, subrayando el cariño que tiene por la pareja.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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