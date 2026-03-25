Victoria Ruffo le volvió a tirar a Eugenio Derbez y lo dejó muy mal parado ante la prensa

La actriz de telenovelas Victoria Ruffo sorprendió a muchos tras referirse sin filtros a su expareja Eugenio Derbez durante un encuentro con la prensa mexicana, lo cual fue compartido en YouTube por una página llamada Qué buen chisme.

A raíz de los rumores de su supuesta muerte, fue consultada sobre si lo incluiría en su testamento, por lo que la artista fue tajante: “No, yo no voy a dejarle nada. Además es bien codo”, inició la actriz.

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Ante la intervención de un periodista, quien señaló que posiblemente era porque Derbez no tenía un trabajo, Ruffo respondió sin rodeos: “Los que son codos, son codos cuando tienen y no tienen”, agregó.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez iniciaron su relación en 1989, la cual se extendió durante varios años.

Incluso, ante la insistencia de la prensa, la actriz bromeó diciendo que “casi” era invitada por su exsuegra, Silvia Derbez, quien ya falleció, lo cual hizo reír a los presentes.

Reacción tras rumores de su muerte

Más allá de estas declaraciones, la intérprete también abordó el tema que generó preocupación en redes sociales: el video creado con inteligencia artificial que aseguraba su supuesta muerte.

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Ruffo explicó que no había visto el contenido y lo tomó con humor, incluso preguntando de qué había muerto en ese video falso.

“Pues la verdad me vale gorro, o sea, digo, aquí estoy vivita y coleando todavía, no. Todos nos vamos a morir algún día”, mencionó entre risas.

Advertencia sobre la desinformación

Ruffo señaló que ninguna persona cercana la contactó para confirmar la noticia, pero aprovechó para reflexionar sobre el alcance de la inteligencia artificial y cómo puede generar rumores engañosos.

Victoria Ruffo es una famosa actriz de telenovelas. (Victoria Ruffo/Instagram)

Además, insistió en la importancia de verificar la información, especialmente en un contexto donde estos contenidos se difunden con rapidez, ya que varios famosos que han sido objeto de este tipo de contenido.

Entre polémica y autenticidad

Con su estilo directo y su autenticidad, Ruffo dejó claro que se encuentra bien de salud y que mantiene su personalidad firme ante la polémica.