Muere Alicia Caro, ícono de la época de oro del cine mexicano, a los 95 años

El cine mexicano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de la actriz Alicia Caro, una de las figuras destacadas de la época de oro.

Según medios internacionales, la intérprete falleció el pasado 17 de marzo en su residencia en Ciudad de México, aunque la noticia se dio a conocer hasta este miércoles.

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Una trayectoria destacada

La actriz de 95 años no solo fue reconocida por su belleza, sino también por su talento y capacidad para adaptarse a una industria exigente en pleno auge del cine.

Alicia Caro falleció a los 95 años. (Academia Mexicana de Cine/Instagram)

Nacida en Colombia, desarrolló su carrera en México, donde participó en múltiples producciones que la posicionaron como una referente del cine clásico.

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Un legado imborrable

Su partida genera nostalgia entre los amantes del séptimo arte, quienes recuerdan su aporte a la historia del cine mexicano.

Hoy, su nombre queda ligado a una etapa inolvidable que marcó a generaciones y consolidó la identidad cultural del cine en la región.