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Yailin la más viral fue detenida: ¿qué encontraron dentro de su vehículo?

Yailin la más viral enfrenta una investigación por lo que hallaron dentro de su carro

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La cantante Yailin la más viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue arrestada el pasado martes 24 de marzo en República Dominicana, según reportaron medios internacionales.

La artista se encontraba en su vehículo junto a dos hombres cuando fue interceptada por autoridades que realizaban operativos preventivos en Santo Domingo.

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Hallazgo que generó el arresto

Durante la inspección del automóvil, los oficiales habrían encontrado dos armas de fuego cargadas, lo que provocó su detención inmediata para verificar si contaban con la documentación legal correspondiente.

Yailin la más viral fue detenida tras encontrar dos armas en su carro.
Yailin la más viral fue detenida tras encontrar dos armas en su carro. (Yailin la más viral/Instagram)

Posteriormente, la cantante fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público, donde pasó la noche en prisión preventiva mientras era interrogada.

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Posibles consecuencias legales

De acuerdo con la legislación de República Dominicana, en caso de ser encontrada culpable, la artista podría enfrentar una condena de entre tres y cinco años de prisión, además de una multa.

La artista se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas del género urbano, protagonizando diversos episodios que han generado conversación en el entorno digital y entre sus seguidores.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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