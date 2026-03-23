Farándula

Hermano de Ángela Aguilar responde tras ser criticado por demostrar devoción a la Santa Muerte

El hijo de Pepe Aguilar desató debate tras compartir un video que provocó reacciones

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, fue duramente criticado en redes sociales tras compartir un video en el que muestra su devoción a la Santa Muerte.

En las imágenes, el joven aparece dándole un beso a la figura y colocándole una vela con cuidado, lo que provocó una ola de comentarios entre los usuarios.

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Reacciones divididas

La Santa Muerte es representada como un esqueleto con túnica, similar a la imagen tradicional de la muerte, lo que suele generar distintas interpretaciones y percepciones.

Emiliano Aguilar fue criticado en redes y hasta perdió seguidores.
Emiliano Aguilar fue criticado en redes y hasta perdió seguidores. (Emiliano Aguilar/Instagram)
Este fue el video que generó controversia.

“Un seguidor menos. Dios te bendiga”, “Sé que no te importa, pero perdiste un seguidor”, “No sabía que adorabas a la muerte, Dios te bendiga, Emiliano, y encuentres el camino de la paz”, “Dejo de seguirlo”, fueron parte de los comentarios.

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La respuesta del cantante

Ante las críticas, el hijo mayor de Pepe Aguilar reaccionó de forma directa y dejó clara su postura:

“Para toda la gente que está diciendo que ya no me va a seguir porque creo en mi Santa Muerte (sostiene un collar), que ya no me va a seguir, que pura maldad, que adiós. Adiós, a ch!Ng* a su %4d3. No me sigan. Dicen que la Santa Muerte es maldad y la neta no lo es, hay mucha gente bien ignorante”, mencionó.

Emiliano Aguilar le prendió una vela a la Santa Muerte.
Emiliano Aguilar le prendió una vela a la Santa Muerte. (Emiliano Aguilar/Instagram)

Relación familiar y contexto

El artista forma parte de una de las familias más reconocidas de la música regional mexicana. Sin embargo, su relación familiar ha tenido altibajos y ha estado en el foco mediático, especialmente tras conocerse que no fue invitado a la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Así respondió Emiliano Aguilar a quienes lo criticaron.
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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