Murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a sus 43 años tras luchar contra dura enfermedad

La industria del contenido digital está de luto tras la muerte de Leonid Radvinsky, empresario detrás del éxito de OnlyFans, a los 43 años, luego de una larga lucha contra el cáncer, según informó El Tiempo.

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, comunicó la empresa en un mensaje oficial.

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El impulso de OnlyFans

Aunque no fue el creador original de la plataforma, Radvinsky fue el responsable de su expansión global. En 2018 adquirió una participación mayoritaria de manos de los fundadores Guy y Tim Stokely, quienes lanzaron el sitio en 2016.

Leonid Radvinsky falleció a los 43 años. (Leonid Radvinsky/Linkedin)

Bajo su liderazgo, OnlyFans dejó de ser un portal de nicho para convertirse en un fenómeno cultural y económico, brindando a miles de creadores la posibilidad de monetizar contenido de forma directa.

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Un momento clave para la empresa

“El deceso del magnate ocurre en un momento de transición crítica para la empresa matriz, Fenix International Limited. Radvinsky, quien se pagó a sí mismo cerca de 1.800 millones de dólares en dividendos desde el año 2021, se encontraba en medio de importantes gestiones para redefinir el futuro de la propiedad del sitio.

“La desaparición física del empresario deja en el aire negociaciones que valoraban a la plataforma en una cifra cercana a los 5.500 millones de dólares”, informó El Tiempo.

Un legado en la industria

El empresario mantuvo su vida privada alejada de los focos públicos, enfocándose en el crecimiento del negocio. Su gestión permitió consolidar un modelo que transformó la forma en que los creadores generan ingresos en el entorno digital, dejando un impacto duradero en la industria.