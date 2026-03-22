Así de linda fue la boda de Natalia Álvarez

La presentadora Shirley Álvarez dejó ver lo especial que fue la boda de su hermana, Natalia Álvarez. Una celebración sencilla, pero llena de detalles que no pasaron desapercibidos.
A través de varias fotografías, Shirley mostró algunos de los momentos más significativos del enlace realizado este sábado, donde se aprecia a Natalia luciendo un traje blanco de dos piezas, con el cabello suelto y un delicado adorno que complementaba su look.
En otra de las imágenes también destacó el ramo de flores, que seguía la misma línea elegante y minimalista.
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La decoración de la ceremonia fue sencilla, pero muy acogedora. En las mesas predominaban las rosas blancas y pequeñas velas, creando un ambiente íntimo y cálido para los invitados.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue que cada persona tenía en su lugar un cartelito; como recuerdo, con el mensaje: “Nuestra boda civil. Natalia y Juan. Gracias por acompañarnos”.
A la celebración asistieron familiares y amigos cercanos, entre ellos Shirley y el chef Daniel Vargas, quienes no se perdieron este momento tan especial.
Cabe recordar que Natalia había adelantado a La Teja que la boda sería algo muy íntimo y privado, pensada más como un trámite que como una gran fiesta.
“No es una fiesta para 200 personas, no es una celebración como tal, es más el trámite, digamos, y ya. Va a ser aquí en Costa Rica, porque también es importante para temas legales, de residencia y todo eso, como yo vivo acá (México) ahora y mi novio vive conmigo... y es que se nos adelantaron las cosas”, comentó en su momento.