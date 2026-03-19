Natalia Álvarez se casa este sábado, nos dio todos los detalles, además de otra gran noticia

Natalia Álvarez, periodista de ESPN, dejará la soltería oficialmente este sábado 21 de marzo. (redes/Instagram)

La periodista Natalia Álvarez está viviendo uno de los momentos más especiales —y movidos— de su vida.

La figura de ESPN nos confirmó en exclusiva que este sábado 21 de marzo dará un paso importante al casarse por lo civil, pero además, nos soltó otra noticia que la tiene con el corazón a mil: está esperando a su primer bebé.

La hermana de la exmiss Costa Rica Shirley Álvarez habló con total sinceridad y sin filtros sobre esta etapa que la llena de ilusión.

La expresentadora de Teletica tiene un año de relación con Juan Esteban Varela, quien dará el primer nieto varón a sus papás, por lo que la felicidad es doble en ambas familias.

—Nati, ¿es cierto que se casa este sábado?

A ver, lo que pasa es que siento que se ha manejado como que es ‘la boda’, pero no, o sea, realmente yo ni siquiera iba a hacer nada porque el otro año viene la religiosa, si Dios lo permite, que ya es donde hacemos la boda. No hay fiestón ni nada así.

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Natalia Álvarez tiene un año de relación con el economista Juan Esteban Varela. Foto: Exclusiva de La Teja (Cortesía/Cortesía)

—Entonces, ¿será una boda civil muy íntima?

Exacto, es el acto civil, exactamente. Es algo muy íntimo, muy privado (por la noche), prácticamente el núcleo familiar. No es una fiesta para 200 personas, no es una celebración como tal, es más el trámite, digamos, y ya.

Va a ser aquí en Costa Rica, porque también es importante para temas legales, de residencia y todo eso, como yo vivo acá (México) ahora y mi novio vive conmigo... y es que, se nos adelantaron las cosas. Ahorita, bueno, también estoy esperando un bebecito. Entonces claro, todo cambió un poco.

Los planes que teníamos era todo como después del Mundial, o sea, sí nos íbamos a casar después del Mundial, pero yo no creí que iba a quedar embarazada tan rápido, gracias a Dios, y es una gran bendición. O sea, yo estoy feliz de la vida, porque sí queríamos buscar el bebé.

Se nos adelantaron las cosas… también estoy esperando un bebécito, y es una gran bendición” — Natalia Álvarez, periodista

Natalia Álvarez contó que solo su hermana Shirley sabe el sexo de su bebé y que la otra semana harán un cena familiar para la revelación. (redes/Instagram)

—¡Qué noticia! ¿Cuánto tiene de embarazo?

Apenas voy a cumplir tres meses, no me dejaron ni cumplir tres meses (ríe). Uno normalmente espera el tiempo prudencial para decirlo, más que es mi primer embarazo, pero bueno, ya se dio así.

—¿Cómo fue ese momento en que se dio cuenta?

A ver, en diciembre yo me sentía superbién, todo normal. En enero mi novio me decía: ‘¿estás bien, te sentís bien?’, yo creo que él sabía primero que yo. Y yo: ‘sí, todo bien’. Pero empecé con antojos muy mexicanos, que no es normal en mí. Yo no soy de comer tantas salsas, pero quería puro desayuno mexicano, ir aquí, ir allá… y él me decía: ‘¿no será que estás embarazada?’ y yo: ‘¡no, jamás, tan rápido no!’”.

Después empecé a dejar el café, y yo soy súpercafetera. Ahí dije: ‘esto ya no es normal’. Entonces nos hicimos una prueba casera, salió positiva, y ese mismo día fui a hacerme la de sangre porque uno no puede quedarse con la duda… y ya, era positivo.

—¿Cómo vivieron esa noticia?

Lloramos demasiado de la felicidad. Porque era algo que queríamos, entonces dijimos: ‘de una vez’. Por eso decidimos hacer el acto civil ahora, como para ya estar casados legalmente y recibir al bebé en un hogar.

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—¿Y cómo ha sido el embarazo hasta ahora?

Gracias a Dios ha sido muy saludable. Al principio me dio mucho sueño, una pesadez fuerte, antojos… pero no he tenido mayores achaques. Más bien es curioso porque a Juan le han dado cosas también (ríe), le dieron antojos de dulce y él no come dulce normalmente.

—¿Ya han pensado dónde nacerá el bebé, en Costa Rica o México?

Eso lo estamos valorando. Depende mucho del trabajo, de la familia, de todo. Por ejemplo, para el Mundial yo tenía que viajar mucho, a varios países, pero eso ya cambió. Ahora voy a hacer una cobertura diferente, porque no me voy a exponer. Lo más importante es el bebé.

- ¿Qué nos puede contar de su futuro esposo?

Nos conocemos hace ocho años, por temas de trabajo. Siempre tuvimos una amistad muy bonita, pero cada uno tenía su pareja en su momento. Luego, coincidimos estando solteros, ya con mucha confianza, y todo se dio muy natural.

Yo tengo 37 años, este año cumplo 38, y la maternidad siempre ha sido importante para mí. Entonces, cuando uno encuentra a alguien con los mismos planes, pues vamos para adelante.

Juan es una persona muy responsable, muy trabajadora. No es millonario, como dicen (ríe), pero es muy pulseador, tiene sus negocios, ha trabajado en educación, en producción de eventos… y estamos muy felices. Es una etapa muy bonita.

“No es una boda de 200 personas, no hay fiestón… es algo muy íntimo, solo el núcleo familiar” — Natalia Álvarez, periodista

—¿Habrá revelación del sexo del bebé?

Sí, pero algo súperfamiliar, durante la semana. No va a ser un evento grande, ni nada así. Mi familia siempre ha sido muy de hacer estas cosas en privado. Mi hermana es la única que sabe de momento qué es (niño o niña).

Natalia Álvarez contó que para el Mundial tenía que viajar a varios de los partidos, pero que ahora solo se quedara haciendo coberturas en México. (redes/Instagram)

— ¿Cuándo pensaba dar la noticia en el programa?

Pues no sé, no sé, o sea, realmente no era algo como que iba a anunciar tal vez en SportsCenter, pero, ya todos en mi trabajo, mis compañeros saben.

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—¿Cómo se siente en este momento de su vida?

Estoy feliz de la vida. No hay nada qué esconder. Son de las noticias más lindas que uno puede recibir. Tal vez no era el orden que uno tenía planeado, pero sí es lo que uno quería. Entonces todo se ha dado como no planeado… pero sí deseado.