“Soy tu fan número uno”: el mensaje con el que Daniel Vargas celebró a Shirley Álvarez

La presentadora de televisión Shirley Álvarez está de cumpleaños este 14 de enero y quien no dejó pasar la fecha por alto fue su esposo, el chef y deportista Daniel Vargas, quien se mandó con una declaración digna de película romántica en redes sociales.
Vargas publicó un video en el que recopiló varios momentos de Shirley disfrutando de la vida, viajando, riendo y siendo ella misma, y lo acompañó con un mensaje que derritió el corazón de algunos de sus seguidores.
En sus palabras, describió a su esposa como la persona que le enseñó a bailar, la que lo llena de amor y la que contagia a todos con su energía tan linda.
Pero el mensaje no se quedó solo en lo romántico. Daniel también sacó a relucir detalles muy de pareja, como que Shirley siempre se queda dormida en el carro y hasta bromeó diciendo que, en alguna vida pasada, ella debió haber vivido en Europa, detalle que quedó reflejado con imágenes del video.
Por muchos años más
El chef cerró su dedicatoria pidiéndole a la vida muchos años más juntos, para seguir recorriendo el mundo, haciendo planes, bailando, dándose amor y siendo no solo su compañero, sino también su fan número uno, cómplice y camarógrafo personal.
Álvarez está celebrando sus 46 primaveras, mientras que su esposo cumplirá 38 en abril.
La historia de amor entre Shirley y Daniel no es nueva, pero en julio del 2025 decidieron dar el “sí acepto” y unieron sus vidas en matrimonio en España, confirmando que lo de ellos va viento en popa y con mucho amor del bueno.
¡Qué viva el amor! Muchas felicidades a la expresentadora de Dancing with the Stars de Teletica.