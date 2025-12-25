Shirley Álvarez no tuvo la Navidad más feliz de su vida: esto pasó

La expresentadora de Teletica, Shirley Álvarez, no vivió la Navidad más feliz de su vida debido a una sensible ausencia en su hogar durante la celebración de la Nochebuena.

La alegría de Shirley no fue completa este 24 de diciembre, algo que dejó ver en una historia que compartió en Instagram.

A Shirley Álvarez le faltó alguien en Nochebuena para que su Navidad fuera perfecta. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

“Con el corazón hecho un puño”

Y es que Álvarez no pudo pasar la Navidad con su única hija Jimena Cuadra, quien no estuvo presente físicamente, sino a través de una videollamada, en la celebración del 24.

Cuadra no pasó Navidad con su mamá ni en Costa Rica, ya que hace unos días se fue a vivir por cuatro meses a Nueva York, Estados Unidos.

“Con el corazón hecho un puño”, escribió Jime en la historia que su mamá replicó.

Shirley Álvarez y toda la familia solo pudieron celebrar con Jimena Cuadra a la distancia. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Una decisión que le partió el corazón

Hace algunas semanas, Shirley le contó a La Teja que la decisión de su hija, de 21 años, de irse a Estados Unidos la tenía con el corazón partido.

“Ahora llega a los 21 años, casualmente este mes, que se va cuatro meses a vivir a Nueva York para trabajar y hacer un programa ahí de ‘work and travel’ y eso me tiene muy contenta, pero al mismo tiempo me da muchísima nostalgia, porque sí ha sido un año de desapego”, dijo Álvarez a este medio.

Esta fue la segunda celebración especial que madre e hija no comparten juntas. La primera ocurrió el pasado 19 de diciembre, cuando Jimena cumplió años y tuvo que celebrarlo a la distancia.

Juntas, aunque fuera por videollamada

A pesar de no estar físicamente en casa, Jimena se conectó por videollamada para compartir con su mamá y el resto de la familia durante la Nochebuena.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que la joven llevó a Estados Unidos la misma colección de pijamas que lucieron Shirley, su padrastro Daniel Vargas y el resto de la familia en Costa Rica, un gesto que reflejó que, aunque lejos, estuvo muy presente.

Jimena Cuadra sí alcanzó a hacerse las fotos navideñas y familiares antes de irse a Estados Unidos. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

