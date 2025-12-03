Hija de Shirley Álvarez da la sorpresa al debutar en un inesperado oficio: “Cumplí uno de mis mayores sueños”

Jimena Cuadra, la única hija de Shirley Álvarez, sorprendió el fin de semana con su debut en un oficio bastante inesperado que no tiene que ver con la televisión, pero sí con el medio del entretenimiento.

Cuadra, de 20 años, se estrenó el sábado pasado como “Dj”, un momento con el que llevaba soñando desde sus 10 años, según confesó en un posteo de Instagram en el que celebró el inicio de su desconocida faceta.

Jimena Cuadra debutó como "Dj" el fin de semana. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Shirley Álvarez confiesa la decisión que más le costó superar como mamá

Cumple un sueño que tenía desde niña

“Cumplí uno de mis mayores sueños, tocar en vivo junto con las personas que amo para un lugar hecho con muchísimo amor e intención”, celebró la joven, quien puso la música en un fashion show que se celebró en un local comercial en Heredia.

“Desde que tengo memoria, la música me ha apasionado en todos sus sentidos, el trombón, el clarinete, el piano y la producción de la misma”, continuó Jime, quien estará de manteles largos el 19 de diciembre.

Jimena Cuadra estuvo acompañada por amigos, su mamá Shirley Álvarez y el esposo de ella, Daniel Vargas, en su debut como "Dj". Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

Skrillex la inspiró a los 10 años

Cuadra confesó que se antojó de ser “Dj” a los 10 años cuando escuchó al famoso mezclador estadounidense Sonny John Moore, conocido artísticamente como Skrillex.

LEA MÁS: Hija de Shirley Álvarez revela lo que pasó entre ella y Mia Khalifa hace tres años

“Cuando escuché a Skrillex por primera vez a mis 10 años soñaba con hacer lo que él hacía y simplemente poder conectar a través de una pantalla me parecía irreal. Este es solo el comienzo, nunca es tarde para perseguir tus sueños y aprender sobre eso que tanto te apasiona”, dijo la muchacha.

Jimena Cuadra también estuvo acompañado de su novio durante su debut como "Dj". Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

Su mamá y su padrastro la acompañaron en el debut

Por supuesto que en una noche tan especial, Jime contó con el apoyo de su mamá y del chef Daniel Vargas, su padrastro.

Hija de Shirley Álvarez debuta en un inesperado oficio

LEA MÁS: Jimena Cuadra, hija de Shirley Álvarez, revela enfermedad que le diagnosticaron antes del lupus