Shirley Álvarez confiesa la decisión que más le costó superar como mamá

Shirley Álvarez junto a su única hija, Jimena Cuadra. La joven cumplirá en diciembre 21 años. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Shirley Álvarez abrió su corazón y confesó una de las decisiones más difíciles que tomó en su vida y que más le costó superar como mamá.

La expresentadora de Dancing with the Stars, de Teletica, solo tuvo una hija, Jimena Cuadra, quien en diciembre cumplirá 21 años y es fruto de su anterior matrimonio.

Este viernes, en un video de TikTok, Álvarez habló sobre su maternidad y destacó tres situaciones de esa etapa que le “costó mucho sanar porque me hicieron un ruido en la cabeza durante mucho tiempo”.

La decisión más difícil: no darle hermanos a Jimena

La primera y más difícil, según dijo Shirley, fue no darle hermanos a Jimena.

“Fue una de las decisiones más difíciles, sobre todo para mí, que vengo de una familia donde soy muy unida con mis hermanos”, afirmó.

Jimena Cuadra entregó a Shirley Álvarez el pasado 11 de julio cuando la expresentadora de Teletica se casó con Daniel Vargas. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

Viajar y no llevar a su hija

Otro momento complicado para Shirley fue viajar sin su hija.

“Viajar y no llevarla (porque) sentía que no estaba aquí físicamente disponible 24/7 por si ella me necesitaba en algún momento”, reveló la expresentadora.

La culpa por el trabajo

Sobre el trabajo, Shirley explicó: “(Y) trabajar, aunque parezca irónico, porque siempre le he querido dar un ejemplo de superación e independencia, (pero) no podía con la culpa porque sentía que le estaba robando tiempo importante de su formación”.

Shirley Álvarez se sincera sobre su maternidad

Reflexión sobre la maternidad

Para Shirley, la maternidad tiene sus momentos retadores aún y cuando la felicidad que da, a su criterio, es “indescriptible”.

