Shirley Álvarez confiesa la decisión que más le costó superar como mamá

Shirley Álvarez abrió su corazón y confesó una de las decisiones más difíciles que tomó en su vida y que más le costó superar como mamá.
La expresentadora de Dancing with the Stars, de Teletica, solo tuvo una hija, Jimena Cuadra, quien en diciembre cumplirá 21 años y es fruto de su anterior matrimonio.
Este viernes, en un video de TikTok, Álvarez habló sobre su maternidad y destacó tres situaciones de esa etapa que le “costó mucho sanar porque me hicieron un ruido en la cabeza durante mucho tiempo”.
La decisión más difícil: no darle hermanos a Jimena
La primera y más difícil, según dijo Shirley, fue no darle hermanos a Jimena.
“Fue una de las decisiones más difíciles, sobre todo para mí, que vengo de una familia donde soy muy unida con mis hermanos”, afirmó.
Viajar y no llevar a su hija
Otro momento complicado para Shirley fue viajar sin su hija.
“Viajar y no llevarla (porque) sentía que no estaba aquí físicamente disponible 24/7 por si ella me necesitaba en algún momento”, reveló la expresentadora.
La culpa por el trabajo
Sobre el trabajo, Shirley explicó: “(Y) trabajar, aunque parezca irónico, porque siempre le he querido dar un ejemplo de superación e independencia, (pero) no podía con la culpa porque sentía que le estaba robando tiempo importante de su formación”.
Reflexión sobre la maternidad
Para Shirley, la maternidad tiene sus momentos retadores aún y cuando la felicidad que da, a su criterio, es “indescriptible”.
