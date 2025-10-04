Hija de Shirley Álvarez revela lo que pasó entre ella y Mia Khalifa hace tres años

Jimena Cuadra, la única hija de Shirley Álvarez, tiene 20 años. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

Jimena Cuadra, la única hija de Shirley Álvarez, sorprendió a todo el mundo al hablar del “vínculo” que mantiene desde hace tres años con la exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa.

A través de un video en TikTok, Cuadra relató cómo conoció a la polémica creadora de contenido en el 2022 y la sorpresa que le dio la libanesa, de 32 años, luego de que la conociera en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, en el 2022.

Para entonces, Jime todavía estaba en el colegio y era menor de edad, dos factores que fueron cruciales en la historia que reveló en las últimas horas, pues de no haber sido por eso, la historia no se habría dado.

Todo comenzó porque en ese año, el cantante Jhay Cortez se presentó en el Festival Picnic y como en ese tiempo el artista y Khalifa eran novios, ella lo acompañó a Costa Rica para su concierto.

“En ese momento era menor de edad y no tenía cómo entrar al concierto. El día en el que ellos llegaron al aeropuerto yo tenía clases de colegio, entonces recuerdo que me hicieron una llamada, mi tío, quien tenía que grabar unos contenidos porque tenía que darle la bienvenida a unos artistas que llegaban ese día. Me preguntó que si quería ir y yo, pues obvio”, narró Jimena mientras se maquillaba.

Jimena Cuadra compartió una captura del Twitter que publicó aquella vez. Fotografía: TikTok Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

Mencionó que la recogieron en el colegio y en todo el camino iba con la incertidumbre de lo que iba a pasar y de si iba a conocer a Jhay y cómo se comportaría él.

“Pasaron como 15 minutos y salió Jhay Cortez y Mia. Al principio pensé que no iba a poder tenerlos tan cerca, pero se subieron al carro y, literalmente, los tenía de frente”, contó.

En ese tiempo, Jime era muy activa en Twitter –red social conocida como X en la actualidad– y Mia también. La tica compartió un tuit sobre lo que vivió y etiquetó a Mia, con la sorpresa de que su publicación tuvo un éxito que nunca imaginó.

“Mi tuit explotó, en mi vida había tenido tanto ‘engagement’ con un tuit. Recuerdo estar en la casa de mi amiga Tami y que me llegaran notificación tras notificación. Eran tantas que puse mi teléfono en ‘no molestar’”, relató.

La sorpresa se la llevó al rato, cuando revisó las notificaciones y se encontró con que Mia la había comenzado a seguir.

Hija de Shirley Álvarez habla de su "relación" con Mia Khalifa

“La primera notificación que salió fue ‘Mia Khalifa comenzó a seguirte’”, dijo muy emocionada.

Aunque Jime ya no es tan activa en Twitter, reconoció que cada vez que entra revisa si todavía mantiene a Mia entre sus seguidores y “sí, la amo con todo mi corazón”, dijo.

¿Quién es Mia Khalifa?

Mia Khalifa es una ex actriz de cine para adultos nacida en Líbano en 1993 y radicada en Estados Unidos. Alcanzó gran notoriedad en 2014 por su breve carrera en la industria pornográfica, donde se convirtió en una de las actrices más buscadas en poco tiempo, generando polémica especialmente en Medio Oriente.

Tras retirarse, se ha dedicado a ser creadora de contenido digital, comentarista deportiva y personalidad en redes sociales.