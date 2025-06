Hija de Shirley Álvarez habla con total transparencia de la enfermedad que sufre

Jimena Cuadra tiene 20 años y es la única hija de Shirley Álvarez. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

Jimena Cuadra, la única hija de Shirley Álvarez, abrió su corazón y con total transparencia habló de la enfermedad que sufre.

Hace un año, la joven recibió el durísimo diagnóstico médico que cambió su vida para siempre, y precisamente por ese primer aniversario fue que se sinceró al respecto.

LEA MÁS: Hija de Shirley Álvarez cuenta la compleja enfermedad que tiene

Cuadra, de 20 años, padece de lupus y aunque a mediados de marzo recibió la noticia de que está en remisión completa de la enfermedad, ella habló y mostró por lo que pasó

Este jueves, en un reel de Instagram, Jimena mostró videos de los momentos más críticos de su padecimiento, que la llevaron a estar hospitalizada.

Hija de Shirley Álvarez muestra su proceso con enfermedad que sufre

Se dejó ver en las épocas en las que estuvo internada, de bata rosada, en una camilla, con vías en sus brazos y sus momentos más vulnerables.

También compartió imágenes de cómo se ha sobrepuesto a la enfermedad y ahora anda disfrutando de su vida lo más que pueda. Se mostró en la playa, de viaje en otro país, haciendo ejercicio…

LEA MÁS: A Shirley Álvarez y a su hija les dan la mejor noticia de sus vidas

Al compartir el “reel” escribió un mensaje en el que habló sobre su proceso y cómo lo ha enfrentado. La publicación la tituló: “Un año de mi diagnóstico”.

“El lupus, por más que no se vea, sigue siendo una condición delicada. Todos los días conozco más mi cuerpo, conozco qué puedo comer y qué no, qué tan cansada me siento en las mañanas. Pero le doy gracias a todo, porque hay días en los que no tengo dolores en las articulaciones, inflamaciones de cualquier tipo y mis riñones sanos.

“La vida me ha enseñado que la calma llega si uno encuentra la paz y la paciencia. Ha sido un proceso muy retador y hay que dar visibilidad a las enfermedades autoinmunes, por más que no se vean, todos los días nos acompañan y nos hacen la vida de retos y situaciones que nos construyen como personas. Sin prisa”, terminó.

En marzo, cuando dio la buena noticia de la remisión de su enfermedad, Jime dijo que algún momento vio la situación como un túnel sin salida, ya que solo recibía malas noticias respecto a su salud.

Shirley Álvarez reaccionó de esa forma a la publicación de su única hija, Jimena Cuadra. Fotografía: Captura Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Hija de Shirley Álvarez tras nuevas noticias de su padecimiento de lupus: “Ha sido muy duro”

El lupus es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema de defensa del cuerpo (el inmunológico) ataca por error a sus propios órganos y tejidos.