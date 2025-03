A Shirley Álvarez y a su hija les dan la mejor noticia de sus vidas

Shirley Álvarez y su hija Jimena Cuadra están muy felices y agradecidas con la gran noticia que recibieron este jueves. Fotografía: Instagram de Shirley Álvarez. (Instagram)

Shirley Álvarez y su hija Jimena Cuadra recibieron este jueves la mejor noticia de sus vidas y la expresentadora de canal 7 celebró el gran momento con un mensaje en el que reconoció lo bondadoso que fue Dios con ellas.

“Toda la mañana en citas, exámenes, revisiones para que nos dieran la mejor noticia de todas: estamos en remisión completa. Dios es bueno siempre”, escribió Shirley en una historia de Instagram con una foto junto a su hija desde el Hospital México.

Si bien Álvarez no entró en detalles, la guapa confirmó a La Teja que está agradeciendo y celebrando por la salud de Jime, quien en setiembre del año pasado se sinceró al contar que padecía lupus y este 13 de marzo le informaron sobre la remisión completa de la enfermedad.

Según la Fundación Americana de Lupus la remisión completa de ese padecimiento significa la desaparición de sus síntomas por largos e indefinidos períodos de tiempo, aunque la afección autoinmune sigue presente.

No todas las personas con ese diagnóstico llegan a esa etapa en la que desaparecen síntomas como la artritis o las irritaciones en la piel, pero la hija de la expresentadora de Dancing with the Stars sí alcanzó ese momento con la ayuda de Dios.

A mediados de setiembre del año pasado, Jimena reveló en TikTok sobre el duro diagnóstico médico contra el que venía luchando, luego de que en el 2022 sufriera el síndrome de Evans, una enfermedad autoinmune poco común que hace que el sistema inmune destruya los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas del cuerpo.

“El lupus me lo diagnosticaron hace poco, es algo nuevo para mí. Yo tuve una enfermedad autoinmune hace dos años, que se llamaba síndrome de Evans, pero hace poquito no me estaba sintiendo muy bien, por lo que decidí hacerme exámenes de sangre y demás y detectaron el lupus”, afirmó Cuadra hace seis meses.

Shirley Álvarez celebró de esta manera las buenas noticias sobre la salud de su hija Jimena que recibieron este jueves. Fotografía: Instagram de Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Reconoció que al inicio no fue fácil recibir la noticia de la enfermedad que padecía, pero confió en el tratamiento prescrito y otros cuidados como protegerse mucho del sol para evitar complicaciones.

“Una de las cosas que me ha costado ha sido el estrés. No es recomendable estresarse mucho con esta condición, ya que afecta más la enfermedad”, dijo en ese momento.

También mencionó que el apoyo de la familia fue crucial en enfrentar el diagnóstico que recibió hace un tiempo y que cambió por completo este jueves en su visita más reciente al doctor.

Jimena Cuadra habló de la enfemedad que tiene.

