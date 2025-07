Jimena Cuadra, hija de Shirley Álvarez, revela enfermedad que le diagnosticaron antes del lupus

Jimena Cuadra es la única hija de Shirley Álvarez. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram)

Jimena Cuadra, la única hija de Shirley Álvarez, reveló que dos años antes de ser diagnosticada con lupus le detectaron otra enfermedad, también autoinmune.

La estudiante de Publicidad y creadora de contenido hizo la confesión en el más reciente episodio del pódcast “La vida sin guion”, que salió al aire este jueves.

Cuadra, de 21 años, contó que fue en junio del año pasado cuando los médicos le “cambiaron” el diagnóstico, pues meses antes le habían dicho que padecía el síndrome de Evans.

“Me salió primero la enfermedad que se llama síndrome de Evans. Estuve dos años diagnosticada con el Evans y el año pasado en junio tuve otra recaída. Me sentí mal, pensé que era por estrés, porque no descansaba bien. Me hice otra vez los exámenes y salió el lupus”, afirmó Jimena.

La joven aseguró que cuando recibió el nuevo diagnóstico estaba asustada, pero mantuvo la calma. Lo primero que hizo fue investigar de qué se trataba lo que tenía y ponerle buena cara a la situación.

“Al principio no sabía cómo llevarla porque no estaba tan enterada de lo que era. Estaba en el hospital y me dieron el diagnóstico y estaba muy desconocida de la enfermedad. Ha sido complicado porque en comparación de cuando no la tenía me resta mucha energía”, comentó.

Jime también habló de los días que estuvo internada en el hospital producto de eso y de qué fue lo que la motivó a contar públicamente su padecimiento.

Jimena Cuadra durante la boda de su mamá con Daniel Vargas, hace casi un mes en España. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

“Me internaron en el hospital como unos 10 días. No estuve activa ni nada (en redes), no veía redes sociales, no quería saber nada de nadie. Al salir del hospital le dije a mami que me gustaría contarlo con la intención de informar a las personas que no sabían lo que era la enfermedad”, destacó.

Cuadra mencionó que tras hacer público su diagnóstico recibió mucho apoyo de familiares, amigos y seguidores, que la motivaron a salir adelante.

Actualmente, Jime está con remisión de la enfermedad, pero es consciente de que el padecimiento es una amenaza latente.

El síndrome de Evans se caracteriza por la destrucción autoinmune de glóbulos rojos y/o plaquetas, mientras que el lupus es una enfermedad más amplia que puede afectar a varios órganos y sistemas, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.