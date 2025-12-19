Shirley Álvarez festeja con nostalgia un año más del día más feliz de su vida

Shirley Álvarez vive este viernes una verdadera montaña rusa de emociones al conmemorar un aniversario muy especial en su vida.

Entre felicidad y nostalgia, la expresentadora de Dancing with the Stars celebra este 19 de diciembre que se cumplen 21 años del nacimiento de su hija Jimena, el acontecimiento que ella misma considera como el día más feliz de su vida.

Shirley Álvarez junto a su hija Jimena Cuadra. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

El video que le removió el corazón

Para marcar la fecha, Shirley compartió un curioso y emotivo video que grabó hace unos días y que no tardó en tocar fibras entre sus seguidores.

En el clip, la también exfigura de Teletica aparece intentando alzar a su hija Jimena Cuadra, un gesto cargado de recuerdos y nostalgia.

“Este “trend” cargado de nostalgia porque no recuerdo la última vez que alcé a mi bebé, (ya confirmé que todavía puedo) hoy (viernes 19) se cumplen 21 años del día más feliz de mi vida”, escribió Shirley junto a las imágenes.

El tiempo que pasa volando

Álvarez confesó que su hija creció demasiado rápido y que el paso del tiempo la ha tomado por sorpresa, especialmente en esta etapa de su vida.

La fecha no solo remueve recuerdos felices, sino también emociones más profundas por la distancia que hoy las separa.

Un cumpleaños a la distancia

Hace apenas unos días, en una entrevista con La Teja, Shirley habló del duro momento que atraviesa como mamá, luego de que su hija Jimena se fuera a vivir por varios meses a Nueva York, Estados Unidos.

Jimena Cuadra llegó a los 21 años este 19 de diciembre. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Por esa razón, el sentimiento de este viernes es doble: la alegría de celebrar el nacimiento de su hija y la tristeza de no poder abrazarla en una fecha tan especial.

