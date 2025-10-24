Shirley Álvarez abre el corazón sobre su divorcio y la relación que lleva con su exmarido

A pocos días de que se cumplan tres años de su divorcio, Shirley Álvarez se sinceró sobre ese tema y la relación actual que tiene con su exmarido, el empresario Alexander Cuadra.

La expresentadora de Teletica y el productor de eventos estuvieron casados durante 18 años, pero el 27 de octubre del 2022 firmaron el divorcio luego de dos años separados.

En el episodio más reciente del pódcast Lolas al aire, de la revista digital Hola Es Lola, Shirley abrió su corazón sobre su separación y divorcio.

Shirley Álvarez habló casi sin filtros sobre su divorcio de su primer esposo. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Los momentos previos a la decisión que tomó y cómo quedó tras dejar su vida de casada fueron temas de los que Shirley habló sin filtros, tres meses después de convertirse nuevamente en esposa, pero ahora del chef Daniel Vargas.

Shirley recuerda su matrimonio y separación

“Tuve un matrimonio tranquilo y feliz hasta cierto tiempo”, afirmó Shirley en un inicio.

“Los matrimonios tienen muchísimas etapas y no fue un matrimonio perfecto, tenía sus altos y sus bajos, pero sí tuvo momentos muy buenos”, continuó.

“El plan familia siempre funcionó y funciona perfectamente, porque vamos a ser familia toda la vida. Los tres (ella, su ex y Jimena, la hija de ambos) nos llevamos superbién. Tenemos una muy buena comunicación y hemos tratado de que se mantenga”, agregó.

Aunque la dinámica familiar funcionaba bien, la de pareja no fluía como antes.

Shirley Álvarez y Alexánder Cuadra llevan una relación cordial tras su separación y divorcio. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

“Lo que no funcionó fue el plan pareja. En los últimos años, se fue deteriorando y hay cosas que no se pueden echar para atrás, pero lo que fue la familia siempre funcionó”, recalcó.

La lucha comenzó en el 2018

Shirley contó que dos años antes de separarse de su ahora exesposo –por ahí del 2018– comenzó a considerar la decisión de ponerle fin a su matrimonio, algo que ella no lo ve con tan buenos ojos porque, afirmó, fue educada en una familia conservadora.

“Todas las que hemos pasado por un divorcio, antes de tomar la decisión yo, personalmente, tuve como dos años de lucha mental y emocional tratando de ver qué era lo que pasaba, qué era lo que quería, e imaginándome después de esa decisión lo que iba a pasar conmigo, si iba a poder, si era lo mejor para mi hija… Tenía demasiadas variables a mi alrededor que interferían en lo que yo quería hacer y cómo lo iba a hacer.

“Es muy desgastante (el divorcio). Un divorcio no se lo deseo a nadie. Es una etapa muy desgastante, complicada, se sufre mucho y no solo uno, las personas alrededor también. La verdad es que no lo recomiendo. El divorcio hay que evitarlo a toda costa. Yo creo que siempre hay formas de salvarlo (un matrimonio), pero si, ya definitivamente no, ni modo, pero sí hay que evitarlo”, consideró.

Shirley Álvarez y Daniel Vargas en su boda en Toledo, España, el 11 de julio de 2025. Fotografía: Archivo. (redes/Instagram)

Por qué firmó el divorcio en 2022 y no antes

También explicó el motivo por el que se divorció en el 2022 y no antes, o en el mismo 2020, que fue cuando se separó.

“Me separé y duré dos años para firmar el divorcio. Cuando nos separamos estaba claro lo que venía; sin embargo, no nos apresuramos a hacer la parte legal porque en ese momento quizá no era necesario”, dijo.

Luego cada uno hizo su vida y ya no podían dejar pasar el tiempo ante lo serias que iban sus nuevas relaciones amorosas.

Alexánder Cuadra actualmente tiene una relación sentimental con la diputada Montserrat Ruiz. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

“La parte legal siempre da pereza, pero fue ponerse de acuerdo en algunas cosas, nada más. Fue un divorcio amigable y cordial”, destacó.