Shirley Álvarez celebra el debut de su hija como “Dj” pero se enfrenta a dura etapa como mamá

Shirley Álvarez se enfrenta a un momento bastante duro para cualquier mamá al mismo tiempo que celebra las bendiciones con que la vida ha sorprendido a su única hija Jimena Cuadra; la más reciente, su debut como “Dj”.

La joven, quien cumplirá 21 años este 19 de diciembre, debutó hace 15 días en esa inesperada faceta durante un “fashion show” y aunque su mamá está feliz por eso; Shirley también “saborea” el trago amargo de una separación inevitable.

En una reciente entrevista con La Teja, en la que habló de lo orgullosa que está de Jimena, la expresentadora de canal 7 reveló que la joven se va del país en los próximos días y vivirá lejos de Costa Rica por un tiempo.

Jimena Cuadra fue quien entregó a Shirley Álvarez en julio pasado durante la boda de la expresentadora de canal 7 con Daniel Vargas. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

Esa etapa de su hija, si bien la alegra –sobre todo por la razón por la que se va– también la llena de nostalgia, pues cayó más en cuenta que nunca que Jime ya se le hizo grande. Esto fue lo que conversó Álvarez con este medio.

-¿Cuánto la sorprendió esa faceta de Jimena como “Dj”?

No me sorprendió, la verdad, porque Jime siempre ha estado rodeada de lo artístico en general. Su papá hacía conciertos y de hecho esa es la pasión de ella: ir a conciertos, y la música y los escenarios son temas que han estado como muy presentes siempre en la vida de ella. A ella no le es ajeno todo este tema porque creció viendo eso.

-¿Qué significó presenciar el debut musical de Jimena?

Me llenó el corazón porque sé que es algo que le gusta muchísimo. En realidad, creo que uno como mamá, cada cosa que hagan los hijos y que uno sabe que les apasiona y les gusta y verlos realizarse en ese tema, siempre va a ser muy gratificante.

-¿Esperó que Jimena siguiera ese rumbo o pensó en algo más alineado a lo que usted hace?

En realidad siempre he dicho que Jimena no tiene por qué sentir la presión o la exigencia de dedicarse a algo parecido a lo que nosotros (sus papás) hacemos. Nosotros no es que queremos o la influenciamos, directamente, por lo menos a hacer algo parecido. A ella le han gustado los deportes, ha participado y la hemos apoyado en los deportes que ha querido intentar. Le gusta el tema de la publicidad, que es lo que está estudiando e igual la apoyamos. Ahora le gusta mucho el tema de la música, la ingeniería en sonido, el otro día me dijo que le gustaría ver la posibilidad de estudiar ingeniería en sonido y, obviamente, la vamos a apoyar también. Mientras haga lo que le guste, nosotros estaremos felices.

Jimena Cuadra debutó como "Dj" a finales de noviembre pasado en un fashion show. Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

-¿Qué cualidades destaca de Jimena, la “DJ”?

La cualidad más importante es que Jime tiene mucha visión. Cuando dijo eso, obviamente todo el mundo en mi familia dijo que qué bueno, que ya había “Dj” para las fiestas y el reguetón, y ella, aunque le gusta toda la música, su género o su especialidad es el techno, que es muy diferente a lo que cualquiera puede pensar de una joven de su edad, pero creo que la cualidad que le he visto es eso de que ella era de escuchar un artista, una canción o algo y decirme que qué bueno eso y al tiempo veía que se hacía viral el video de ese artista; entonces ella, desde muy temprano, veía potencial en algunas cosas que más adelante se determinaban así.

-Jimena está a días de llegar a los 21 años, ¿cómo vive usted esta etapa de su hija?

Jime cumple 21 años el 19 de diciembre y creo que ha sido un año de desapegos en muchos sentidos. Es una etapa difícil para mí. Es que son sentimientos difíciles de explicar porque por un lado yo estoy feliz de verla que está bien, primero de salud porque tuvimos un episodio complicado (fue diagnosticada con lupus) y está superbién de salud; luego verla que ha avanzado muchísimo en la universidad y que ya está a punto de graduarse y que tiene la posibilidad de, gracias a Dios, hacer lo que le gusta.

Ahora llega a los 21 años, casualmente este mes, que se va cuatro meses a vivir a Nueva York para trabajar y hacer un programa ahí de “work and travel” y eso me tiene muy contenta, pero al mismo tiempo me da muchísima nostalgia, porque sí ha sido un año de desapego.

O sea ya yo veo que ella hace su agenda, su vida, y sus cosas y no me necesita tanto como antes, entonces esa parte sí me ha costado un poquito; pero ese es el precio, por otro lado estoy feliz de que está creciendo y logrando las cosas que a ella le gustan.

Shirley Álvarez y Daniel Vargas acompañaron a Jimena Cuadra en su lanzamiento como "Dj". Fotografía: Instagram Jimena Cuadra. (Instagram/Instagram)

-Daniel Vargas también acompañó a Jimena en su estreno como “Dj”, ¿qué le representa eso?

Desde el principio Dani ha estado muy presente en la vida de Jimena y esa fue una de las razones por las cuales yo decidí compartir mi vida con Daniel. Él sabe que Jimena es mi prioridad y él se ha involucrado muchísimo. Se llevan superbién y desde el día uno han hecho mucha química y el hecho de que se lleve tan bien con mi hija, es parte de lo que suma a la relación tan bonita que tenemos. Y esto es viceversa, él también tiene una hija y también Camila se lleva superbién con nosotros y la queremos un montón.

