Shirley Álvarez habló sin tapujos sobre cómo inició su romance con Daniel Vargas: una vez lo rechazó

Shirley Álvarez no solo habló sin filtros en las últimas horas sobre su separación y divorcio, también contó sin tapujos cómo inició su relación amorosa con Daniel Vargas.

La expresentadora de Teletica y el chef y deportista se casaron el pasado 11 de julio en España, luego de tres años de noviazgo, y aunque su amor fue público desde temprano, la antesala de ese romance era desconocida.

Shirley Álvarez y Daniel Vargas sellaron su amor el pasado 11 de julio en Toledo, España. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

“Mi hija fue quien me empujó a hacerlo”

Álvarez contó su historia de amor con Vargas en el pódcast Lolas al aire, de la revista digital Hola Es Lola, donde reveló que su hija Jimena tuvo mucho que ver en el inicio de su relación con Dani, aunque al principio “lo rechazó”.

“Ella (Jimena) fue mi pilar, así como las personas que me impulsaron a hacer muchas cosas. Ya el papá (de Jimena, su exmarido Alexánder Cuadra) había empezado una relación, yo estaba bloqueada y un día llegó, se sentó en la orilla de la cama y me dijo que ya era hora de que hiciera algo con mi vida amorosa”, contó.

Shirley recordó que su hija le insistía en que aceptara una cita o un café, pero ella no quería saber nada del amor, simplemente porque le daba pereza.

Shirley Álvarez contó que Jimena Cuadra tuvo mucho qué ver en el inicio de su relación con Daniel Vargas. Fotografía: Instagram Shirley Álvarez. (Instagram/Instagram)

“Nunca he sido de prueba y error y cuesta mucho que me guste alguien, la verdad. Me cuesta hacer química con alguien”, confesó.

El café y la “huída”

En setiembre del 2021, por cosas del destino, Daniel Vargas le escribió por mensaje. Ambos tenían una amiga en común que sirvió de Cupido.

“Recuerdo que me invitó a tomar un café y mi hija me dijo: ‘o contesta usted o le contesto yo’. Fui a ese café y la verdad, no me gustaba. Todos en la casa estaban con la expectativa y yo les dije: ‘no me gusta’. Pasó setiembre, octubre y noviembre y yo en mi negación”, narró entre risas.

Pero el destino tenía otros planes. En diciembre de ese año, Shirley viajó a Guanacaste por trabajo con su mamá y volvió a coincidir con Daniel, quien estaba por esos lados también y se lo hizo saber por un mensaje.

“Volvimos a hablar de pura casualidad y ya lo veía diferente. Sentía distinto, ya no sentía ese rechazo”, confesó.

Shirley Álvarez y Daniel Vargas dejan ver con frecuencia en redes que son casi almas gemelas. Fotografía: Instagram Daniel Vargas. (Instagram/Instagram)

“Puro Aquaman”: el flechazo final

La mamá de Shirley también tuvo algo que ver en el inicio del romance.

“Mi mamá se metió a las redes, se topó con una foto de Daniel Vargas, me la enseñó y me preguntó si el de la foto era el chef y era aquella cosa saliendo del agua, puro Aquaman. Le di ‘like’, le comenté esa foto y ahí empezamos a cruzar comunicación y el resto es cuento”, recordó sonriente.

El comentario que Shirley le dejó en la famosa foto fue breve, pero contundente: “¡Qué linda vista!”, dijo entre risas, haciendo referencia a cómo se veía Daniel en esa imagen.