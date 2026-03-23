César Bono sufre susto al atragantarse en transmisión en vivo en Guatemala

El actor mexicano César Bono generó preocupación en redes sociales tras protagonizar un episodio de asfixia mientras comía en un restaurante en Guatemala, situación que quedó registrada durante una transmisión en vivo.

El momento que encendió las alarmas

César Bono vivió un momento de angustia al atragantarse durante una transmisión en vivo.

Según se observa en el video viral, Bono se encontraba compartiendo de manera tranquila mientras degustaba comida, incluso se le escucha decir: “Aquí estamos degustando el famoso pollo Campero”.

Sin embargo, segundos después, comenzó a presentar dificultades para respirar, lo que alertó a las personas que lo acompañaban.

Gritos de preocupación

En la grabación se escuchan voces que advierten la gravedad del momento: “¡Se está ahogando, se está ahogando!”, mientras el actor mostraba signos claros de asfixia tras atragantarse con un pedazo de pollo.

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El incidente generó tensión inmediata tanto en el lugar como entre quienes seguían la transmisión.

De acuerdo con reportes de medios como Excélsior y UnoTV, la rápida intervención de quienes estaban presentes fue determinante.

Una persona actuó de inmediato aplicando maniobras de emergencia, lo que permitió que el actor expulsara el alimento y recuperara la respiración.

¿Cómo se encuentra el actor?

Tras el susto, se confirmó que César Bono se encuentra fuera de peligro y no fue necesario su traslado a un centro médico.

El hecho quedó como un momento de tensión que, al haber sido captado en vivo, rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones en redes sociales.