Periodista tica Adri Toval asegura que aún ama a Ángel Muñoz tras escándalo con Ana Bárbara

La creadora de contenido Adri Toval, señalada por revelar su supuesta relación extramarital con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, volvió a encender la polémica al asegurar que aún tiene sentimientos por él, aunque posteriormente eliminó el mensaje de sus redes sociales.

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Mensaje que desató reacciones

Adri Toval, periodista costarricense, volvió a encender las redes con una nueva publicación sobre Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

A través de sus plataformas digitales, Toval publicó un texto en el que confesó que sigue amando a Muñoz, pese al conflicto mediático que rodea su historia.

“Es verdad que aún te amo y te extraño”, escribió, al tiempo que detalló que durante los seis meses de relación llegó a imaginar un futuro juntos.

En el mismo mensaje, la influencer aseguró que se sintió traicionada y que decidió hacer públicas varias situaciones tras sentirse amenazada y afectada en su trabajo.

Además, describió la relación como compleja y con momentos difíciles, señalando que en ocasiones fue una dinámica tóxica.

“Me proyecté contigo a futuro”, expresó, dejando ver que contempló incluso planes de vida en común.

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Publicación eliminada

El mensaje permaneció en redes sociales por alrededor de nueve horas, antes de ser eliminado por la propia Toval, lo que generó aún más reacciones entre usuarios.

La publicación también incluía detalles personales sobre su convivencia con Muñoz, así como reflexiones sobre las diferencias entre ambos estilos de vida.

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz siguen envueltos en la polémica con la periodista costarricense Adri Toval. (redes)

Un escándalo que sigue creciendo

El caso ha tomado fuerza en los últimos días luego de que Toval difundiera conversaciones y audios en los que Muñoz se referiría de forma negativa a su entorno familiar.

Por su parte, Ángel Muñoz ya brindó declaraciones a medios, donde negó vivir en una propiedad vinculada a Ana Bárbara, en medio de rumores sobre su relación.

La situación mantiene la atención sobre las figuras involucradas, en un escándalo que continúa generando repercusiones en el mundo del entretenimiento.

Según las propias declaraciones de ella y notas de prensa, Adri Toval es costarricense de nacimiento, pero ha dicho públicamente que tiene raíces u origen familiar nicaragüense.

Texto Nota con ayuda de IA y revisada por un editor.