El actor Adam Pearson respondió así a comediante que hizo “chiste” con su apariencia

El actor británico Adam Pearson respondió a un comentario del comediante Danny Polishchuk, quien realizó burlas sobre su apariencia.

Pearson ha ganado gran notoriedad tras su presencia en los premios Oscar 2026 y es reconocido por visibilizar la neurofibromatosis tipo 1, una condición genética que afecta su aspecto físico.

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El intérprete reaccionó a una publicación en redes sociales que generó indignación y abrió el debate entre los usuarios.

Adam Pearson le respondió al comediante. (Adam Pearson)

La publicación que generó indignación

“Yo y los chicos después de tomar péptidos chinos durante cinco años”, escribió Polishchuk, junto a una imagen del actor, lo que motivó su respuesta.

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“¡Hoy me enteré de que tomar péptidos durante 5 años te convierte en miembro de la Academia, actor galardonado y asistente a los Oscar! Se puede saber mucho sobre el carácter de una persona observando a quién está dispuesta a atacar, incluso en nombre de la comedia”, expresó Pearson.

La respuesta del actor provocó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros consideraron que se trataba de humor.

Esta fue la publicación en X. (Adam Pearson/X)

Trayectoria y visibilidad

El actor ha participado en distintos proyectos, entre ellos la película “Un hombre diferente”, estrenada en 2024, con la que también generó conversación sobre inclusión y representación en la industria audiovisual.