Premios Óscar 2026: ¿Quién es Adam Pearson y qué enfermedad padece?

La alfombra roja de los premios Óscar 2026 tuvo entre sus invitados al actor británico Adam Pearson, cuya presencia generó gran interés entre el público y los medios.

El intérprete llamó la atención por visibilizar la neurofibromatosis tipo 1, una condición genética que afecta su apariencia física.

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Este trastorno provoca alteraciones visibles en la piel y la formación de tumores benignos en diferentes partes del sistema nervioso, como el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos.

Adam Pearson compartió un mensaje en su cuenta de Instagram tras su aparición en los premios Óscar, donde expresó su emoción. (Instagram/Adam Pearson)

Aunque la mayoría de estos tumores no son cancerosos, en algunos casos pueden generar complicaciones. La enfermedad afecta aproximadamente a una de cada 2.500 personas, según información publicada por La Nación de Argentina.

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Una historia marcada por la superación

A Pearson le detectaron esta condición cuando era niño, después de someterse a varios estudios médicos por un golpe en la cabeza que no sanaba. Con el tiempo se confirmó el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1.

Durante su niñez y adolescencia fue víctima de burlas y discriminación debido a su apariencia. Sin embargo, con los años decidió convertir su historia en una plataforma para generar conciencia y promover la inclusión.

Su impacto en el cine y la visibilidad

Uno de los proyectos que más atención ha generado es la película estrenada en 2024, titulada “Un hombre diferente”, donde su participación ayudó a ampliar la conversación sobre diversidad en la industria cinematográfica.