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Premios Óscar 2026: ¿Quién es Adam Pearson y qué enfermedad padece?

La aparición del actor Adam Pearson en los premios Óscar 2026 dio de qué hablar

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Por Yerlin Gómez Izaguirre y La Nación / Argentina / GDA

La alfombra roja de los premios Óscar 2026 tuvo entre sus invitados al actor británico Adam Pearson, cuya presencia generó gran interés entre el público y los medios.

El intérprete llamó la atención por visibilizar la neurofibromatosis tipo 1, una condición genética que afecta su apariencia física.

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Este trastorno provoca alteraciones visibles en la piel y la formación de tumores benignos en diferentes partes del sistema nervioso, como el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos.

Adam Pearson compartió un mensaje en su cuenta de Instagram tras su aparición en los Oscar donde expresó su emoción.
Adam Pearson compartió un mensaje en su cuenta de Instagram tras su aparición en los premios Óscar, donde expresó su emoción. (Instagram/Adam Pearson)

Aunque la mayoría de estos tumores no son cancerosos, en algunos casos pueden generar complicaciones. La enfermedad afecta aproximadamente a una de cada 2.500 personas, según información publicada por La Nación de Argentina.

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Una historia marcada por la superación

A Pearson le detectaron esta condición cuando era niño, después de someterse a varios estudios médicos por un golpe en la cabeza que no sanaba. Con el tiempo se confirmó el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1.

Durante su niñez y adolescencia fue víctima de burlas y discriminación debido a su apariencia. Sin embargo, con los años decidió convertir su historia en una plataforma para generar conciencia y promover la inclusión.

Su impacto en el cine y la visibilidad

Uno de los proyectos que más atención ha generado es la película estrenada en 2024, titulada “Un hombre diferente”, donde su participación ayudó a ampliar la conversación sobre diversidad en la industria cinematográfica.

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Oscar 2026Adam PearsonNeurofibromatosis
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

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